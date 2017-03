Mucho antes del lanzamiento del servicio Google Fotos por parte de la empresa del buscador, ésta mantenía Picasa. Los orígenes de esta aplicación se remontan a 2002 que fue desarrollada por Lifescape aunque luego los de Mountain View adquiriesen la licencia de explotación en 2004. Y durante años se mantuvo como su catalogador y organizador de imágenes y fotografías hasta que en 2015 se presentase Fotos.

No obstante aunque ya no se ofrece soporte técnico y no se desarrollan nuevas versiones del programa, éste continúa funcionando y conservando las características de su última versión estable, la 3.9.141. Así que ya sabes, puedes descargar el programa y seguir utilizándolo para buscar, editar y guardar imágenes localmente y online pero olvídate de eso de cuándo sale la versión 4.

¿Cuál es su función?

Trabaja en varios frentes pero básicamente ofrece la posibilidad de buscar y descargar imágenes de la red, así como importar colecciones propias de fotos. Incorpora características para organizarlas en diferentes álbumes y trabajarlas con distintas herramientas de edición y efectos, permitiendo además compartirlas online con amigos o a través de álbumes en línea en Google+ o en la ya mencionada red de Google Fotos.

Un completo centro de tratamiento de imágenes “todo en uno”: catalogador, visor, editor…

Características principales

Catalogador y organizador de fotografías.

. Visualiza las imágenes con el visor integrado.

Realiza ediciones y retoque fotográfico con las utilidades incluidas. Puedes redimensionar fotos, corregir ojos rojos, aplicar efectos de color, iluminación, etc.

. Puedes redimensionar fotos, corregir ojos rojos, aplicar efectos de color, iluminación, etc. Ubica tus fotos con etiquetas de geoposicionamiento.

Crea presentaciones, collages e incluso vídeos con tu colección de imágenes.

e incluso vídeos con tu colección de imágenes. Ordena la colección por múltiples criterios.

Exporta y comparte las imágenes a través de Google+, mediante correo electrónico o publícalas en Blogger o Google Fotos.

Imprime las fotografías directamente desde la aplicación.

Compatible con gran variedad de formatos: TIF, BMP, GIF, PSD, PNG, TGA, RAW, AVI, MPG, etc.

TIF, BMP, GIF, PSD, PNG, TGA, RAW, AVI, MPG, etc. Soporte para la edición en paralelo: compara el antes y el después de una imagen.

Uno de los aspectos más atractivos de Picasa es su interfaz, un espacio optimizado para el trabajo con imágenes. Resulta intuitivo moverse por la aplicación, abrir nuestros álbumes y realizar los retoques necesarios. Este entorno familiar facilita el rápido acceso hasta todas las opciones, haciendo que no sea necesario ser un gran profesional de la imagen y la fotografía: cualquier aficionado puede apañarse con él.

¿Cuál es mejor? ¿Picasa, Photoscape, Flickr…?

Éste no ha dejado nunca de ser un buen programa pero ten en cuenta que al no recibir más actualizaciones poco a poco se va quedando obsoleto. Sus funciones todavía permiten llevar a cabo la mayoría de ediciones básicas que queramos llevar a cabo sobre una imagen, o catalogar correctamente nuestra colección en el ordenador.

Ahora bien, tanto Flickr como Photoscape se van renovando y reciben actualizaciones que mejoran sus prestaciones respecto a las nuevas tecnologías web y móviles. Es decir, que en todo lo que tenga que ver, sobre todo, en la gestión en línea de las imágenes estas se perfilan como mejores opciones, sobre todo si necesitas un programa para Windows 10 que te permita desempeñar estas funciones.

Y ahora que no se actualiza, ¿qué pasa con el programa y los álbumes web?

Google anunció en su momento que la aplicación debería seguir funcionando sin problemas allí donde esté instalada. Eso sí, los álbumes web se han ido retirando al servicio de Fotos desde el 1 de mayo de 2016 ofreciendo la posibilidad de crear una copia de seguridad con Google Takeout.

Lo que quiere la compañía es centrarse en un único servicio de catalogación de imágenes y por eso emprendió la migración a Google Fotos. Éste es más moderno y cuenta con completo soporte, ofreciendo además apps en formato APK para Android y también para iPhone. Con Fotos puedes básicamente desempeñar las mismas tareas:

Crear álbumes.

Compartir.

Editar.

Buscar en las imágenes personas y cosas.