Uno de los juegos de estrategia tipo tower defense que más sensación ha causado ha sido Plants vs Zombies. Por un lado por el siempre entretenido estilo del juego, en el que tenemos que administrar tiempo y recursos para poder frenar las oleadas de enemigos que quieren destruirnos. Por otro, por el furor que causa todo aquello que tenga que ver con zombis, muertos vivientes, no-muertos o como quieras llamarlos.

En versión iOS para iPhone y iPad o en APK para smartphones o tablets Android, ha logrado ser un juego muy popular. Como no podía ser de otra manera, la versión para PC no se ha quedado atrás y trae su garden warfare al escritorio de Windows para que cultivemos nuestro jardín con plantas que frenen las oleadas de zombis que nos quieren para absorbernos los sesos.

Nunca la botánica fue tan importante para mantenerte con vida.

¿Cómo jugar a plantas contra zombis?

El modo de juego es muy sencillo. No tienes más que distribuir estratégicamente tus plantas, árboles y flores sobre la superficie ajardinada para que estas comiencen a llevar a cabo su labor defensiva contra las oleadas de zombis que quieren alcanzar la puerta de tu casa. Eso sí, has de tener en cuenta que tendrás que situar cada una de ellas en los diferentes caminos que siguen estos, si no perderán su eficacia.

Pero no es tan sencillo como poner plantas y ya está… vas a tener que tener muy en cuenta el tiempo porque de este depende tu posibilidad de acumular unidades de sol que te ayuden a plantar vegetales; cada uno de ellos necesita una determinada cantidad de luz por lo que acumular sol será una de tus prioridades.

Características principales

El juego cuenta con una serie de características y funciones que harán que tu diversión no se agote:

Son 49 los tipos de plantas diferentes que encontrarás a tu disposición a medida que avances y superes niveles. Cada una cuenta con una función y una capacidad de destrucción diferente.

que encontrarás a tu disposición a medida que avances y superes niveles. Cada una cuenta con una función y una capacidad de destrucción diferente. 26 tipos de zombis : desde los más simples que avanzan como los jóvenes que ves salir de la discoteca a las 8 de la mañana, hasta los más sofisticados que pondrán de verdad a prueba tus habilidades como jardinero contra el holocausto de los muertos vivientes.

: desde los más simples que avanzan como los jóvenes que ves salir de la discoteca a las 8 de la mañana, hasta los más sofisticados que pondrán de verdad a prueba tus habilidades como jardinero contra el holocausto de los muertos vivientes. 4 modos diferentes de juego: modo aventura en el que superar niveles uno tras otro, minijuegos, puzles y supervivencia, donde te enfrentarás a una oleada continua y sin fin de enemigos.

Ten en cuenta que el juego, como en todos los tower-defense, es de dificultad progresiva. Es decir, que comenzará con niveles sencillos para que vayas practicando y conociendo cada una de las unidades defensivas a tu alcance. No obstante, antes de lo que te esperas, comenzará a exigirte más y más con hordas de enemigos que pueden llegar a ser particularmente agobiantes si no administras bien tus recursos y defensas.