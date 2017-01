Las conexiones actuales a Internet permiten ver con comodidad películas en streaming sin interrupciones. Popcorn Time es un cliente de escritorio que ofrece un amplio catálogo de películas en este sistema pero tomándolo de torrents.

Tu cine favorito sin esperas ni restricciones

Con él tienes acceso a una extensa colección de películas en la que encontrarás desde las novedades más actuales a los clásicos más importantes del Séptimo Arte. Todo ordenado por géneros y con la mayor calidad posible, sin ninguna restricción en cuanto a tiempo de reproducción o veces que quieras ver la película ni largas esperas. Tan sólo has seleccionar la película, sentarte frente a la pantalla y disfrutar de ella.

Reproducción casi instantánea y de máxima calidad.

También series y en versión original

El programa no sólo da acceso a un extenso catálogo de películas sino que también permite el visionado de series de televisión, tanto actuales como clásicas. Y lo bueno es que no hay nada tan fácil como añadir subtítulos a Popcorn Time, por lo que si no los encuentras en el capítulo o película puedes agregarlos tú mismo.

Características

Reproducción de películas y series en streaming tomadas de torrents .

. Sin restricciones .

. Catálogo en continuo crecimiento .

. Reproducción en HD si está disponible .

. Buscador de películas manual o por género .

. VPN integrado.

Disfruta del mejor cine con inmediatez tranquilamente desde tu ordenador con Get Popcorn.