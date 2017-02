Como diría Phinneas Flynn, ¡ya sé lo que vamos a hacer hoy! Popcorn Time hará las delicias de todos aquellos que siguen sus telenovelas de más allá del charco. De todos los charcos. Se trata de un programa para ver películas y series de televisión al instante, en streaming o descargadas, con un amplio catálogo y subtítulos en mogollón de idiomas. Con una velocidad de conexión normalita el tiempo de búfer es mínimo, y todo ello con una funcionalidad cómoda y rápida a través de un atractivo sistema de carátulas, conectando tu ordenador a toda una seductora televisión a la carta. Pero era demasiado bonito para ser verdad y, como viene siendo habitual en estos casos, el inventó reventó y nos dejó compuestos y sin películas.

Tranquilo, es demasiado pronto para echar mano de tu ropa de luto. Ya sabemos que no se pueden poner puertas al campo y, más tarde que temprano, acaba llegando una solución para cada problema. Así surgió PopcornTimeFix, un parche que viene a salvar el día. ¿El programa original no funciona? No hay inconveniente, si eres usuario de Windows tan solo tienes que seguir estos sencillos pasos.

Cómo usar PopcornTimeFix

Descarga el ejecutable llamado "PopcornTime.exe". Cierra Popcorn Time. Ejecuta el archivo que te has bajado. ¡Y ya está hecho!

Gracias a esta pequeña herramienta, en un momento volveremos a estar conectados a nuestra dosis diaria televisiva, olvidándote de los errores y de las temidas pantallas negras. Haz acopio de palomitas y siéntate cómodamente a disfrutar de este programa. Ahora el problema con el que lidiar va a ser decidir qué ver. Problemas del primer mundo, ya sabes.