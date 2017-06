¿Quién no ha tenido que lidiar con archivos ISO alguna vez? Si eres un poco pirata, en más de una ocasión te habrás descargado software en el formato estándar de las imágenes de CD, ya fueran videojuegos o cualquier otro programa informático, para acabar instalándolos en tu PC. Pues bien, la mejor herramienta para trabajar con este formato es sin duda PowerISO, que te permite crear, montar y emular, comprimir o cifrar estas imágenes.

Cómo crear o montar un ISO es pan comido con este programa.

Pero no te dejes engañar por su nombre, porque este programa de origen chino no sólo nos permite trabajar sobre el formato ISO, sino también sobre otros tipos de archivo como son BIN, NRG, CDI, MDF, BWI o DAA. ¿Cómo funciona? Pues no podría ser más sencillo ya que todas nuestras tareas las realizaremos desde una interfaz muy intuitiva que se asemeja bastante al explorador de Windows.

Características principales

La versión full de este programa es de pago, a menos que logres hacerte con un crack o serial de alguna web de dudosa reputación. Por suerte, podemos bajar una versión evaluación de manera gratuita que nos trae una serie de funciones y características más que interesantes:

Abre y extrae cualquier archivo ISO.

Crea archivos ISO desde cero.

Edita imágenes de disco, añadiendo o suprimiendo ficheros.

Graba imágenes ISO en CDs, DVDs y discos Blu-ray.

Crea discos de audio a partir de archivos MP3.

Ripea esos mismos CDs de audio a cualquier formato de sonido.

Monta ISOs en unidades virtuales.

Gestiona la grabación de imágenes ISO en varias grabadoras a la vez.

Versión portable para que lo puedas usar sin tener que instalar absolutamente nada.

¿Cuál es mejor? ¿PowerISO o UltraISO?

La verdad es que ambos programas nos ofrecen unas funciones muy parecidas. Si nos tuviéramos que quedar alguna quizás nos decantaríamos por UltraISO que resulta algo más fácil de usar. Además, la aplicación que nos traemos entre manos puede ser detectada como malware por Google Chrome, lo que puede llegar a impedir su descarga y correcta instalación.