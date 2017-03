Android se ha consolidado como una plataforma muy potente para videojuegos. Son muchos los títulos que se lanzan en exclusiva para este sistema operativo que sólo pueden ser disfrutados en smartphones o tablets… a menos que tengas un emulador como Remix OS Player.

Jugar a juegos de Android en Windows

Éste es el objetivo de este programa. De hecho se trata de un emulador diseñado específicamente para ejecutar los juegos de Android. Ten en cuenta que juegos como Clash of Clans, Candy Crush o Pokémon GO no se pueden jugar en un PC.

Disfruta en tu escritorio de los mejores juegos de Android.

Características principales

Optimizado para juegos de Android.

Posibilidad de lanzar varios juegos simultáneamente.

Última versión de Android.

Interfaz y manejo sencillo.

¿Cómo funciona Remix OS Player?

Funciona como otros emuladores de Android: sólo necesitas descargar el APK de un juego y abrirla desde su ubicación con el programa.