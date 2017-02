Tu colección de juegos para PC de Steam o de Origin puede acompañarte contigo a cualquier parte. Y es que una aplicación como Remotr Streamer permite que juegues en tu Android o iPhone a los juegos de Windows mediante streaming.

Cómo jugar a juegos de PC en Android

A esta necesidad da respuesta este streamer de videojuegos capaz de hacer screencast entre la pantalla de Windows y la de tu teléfono móvil o tablet. Permite que reproduzcas en ellos con fluidez y sin interrupciones, incluso con los juegos más exigentes en cuanto a gráficos, adaptando el sistema de control al de los juegos. Y lo hace a través de un sistema similar al que utilizan dispositivos y aplicaciones como Chromecast y Kodi.

Para ello únicamente necesitas instalar la app de iOS o el APK de Android en tus dispositivos a la vez que la app de streaming en el ordenador. Desde ese momento podrás añadir los juegos en el cliente y vincular ordenador y dispositivos mediante una cuenta de usuario en la que tendrás que hacer login.

Cualquier gamer que se precie no puede dejar pasar la oportunidad de disfrutar de sus juegos en cualquier momento.

Lo bueno es que para esta aplicación no necesitas pagar nada porque es gratis y puedes asociar cualquiera de los juegos que tengas en Windows, desde los comprados en alguna plataforma de venta online como las anteriormente mencionadas a los juegos que trae el propio sistema operativo como Solitario. Además, no tendrás problemas para controlarlos puesto que reconoce el sistema de control del smartphone y también mandos auxiliares. Eso sí, necesitarás una conexión a Internet, preferiblemente wifi si no quieres consumir tu plan de datos.