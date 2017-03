Quizá sea verdad eso que dicen de que el DVD está muerto. Bueno, aunque llevan enterrando a los formatos físicos mucho tiempo y el DVD todavía se encuentra entre nosotros. Quizá porque le Blu-ray no ha terminado de llegar a todos los hogares, posiblemente porque a pesar de su mayor capacidad, al disponer de servicios web que ofrecen contenidos online y en streaming los usuarios no han visto la necesidad de apostar por él.

Sin embargo todavía hay mucha gente que usa el DVD porque su capacidad asegura una buena calidad para reproducir vídeos y películas, así como soporte para datos.

Regreso al pasado de Microsoft

Pero lo que llama la atención es que Microsoft haya desarrollado un reproductor de DVD propio para Windows. Y no exactamente porque lo haya hecho, sino más bien porque a las alturas en las que estamos no lo ofrece en descarga gratuita sino por casi 15€.

Este DVD Player para Windows 10, Reproductor de DVD de Windows es su nombre oficial, ofrece una interfaz más bien funcional y con pocas complicaciones: introducir el disco y controlar su reproducción con la barra de botones de la parte inferior: play, control de sonido, avanzar, retroceder, avanzar y retrocer capítulo o escena, parar, hacer grande la pantalla...

Reproductor funcional que hace 20 años habría estado bien pero hoy se queda corto.

¿Sirve al menos para Blu-ray? No, ni siquiera, sólo para DVD. ¿Lee DVDs de datos? Tampoco, sólo de películas y vídeo... Y a ver, no tendríamos nada que decir sobre la aplicación si viviéramos todavía en 1998, pero se queda muy justita para las necesidades que cualquier usuario tiene hoy en día. Es más fácil recurrir a alternativas como VLC Player y no sólo porque sea gratis, que también, sino por las posibilidades que ofrece. Y encima esa, que es de pago...