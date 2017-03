Una de las prácticas básicas de seguridad informática es tener una contraseña distinta en cada servicio o programa que se utilice, sin embargo, esto puede ser realmente tedioso ya que recordarlas todas es muy complicado. RoboForm se acordará por nosotros y, además, nos ayudará a cumplimentar formularios.

RoboForm recuerda las contraseñas por ti.

Vigila la seguridad de tus contraseñas

Como es lógico, RoboForm detectará cada vez que nos registramos y enviamos un password, y nos permitirá guardarlo en su base de datos, por lo que las siguientes veces que nos tengamos que loguear, él mismo será quien recuerde la contraseña y nos conecte.

Su tecnología Passcard nos permitirá crear perfiles de usuarios mediante los que rellenar cualquier formulario fácilmente e incluso incorpora una herramienta de notas extremadamente útil.

Para salvaguardar nuestros datos, notas y contraseñas, RoboForm incorpora una base de datos cifrada mediante AES de 256 bits, aunque se puede configurar en Blowfish, RC6 y 3-DES de forma que, hasta que no se escriba el password maestro, todos los demás quedarán bien guardados.

Con RoboForm, no sólo no tendrás que memorizar todas tus contraseñas, sino que estarás preparado para combatir vulnerabilidades en Internet como en su día Heartbleed. No esperes más y descarga gratis RoboForm.