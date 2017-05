Los juegos de realidad virtual se han popularizado en los últimos tiempos, y todo en gran parte debido a la aparición de Second Life. Este título te ofrece la posibilidad de crear un personaje o avatar que nos represente en una realidad virtual paralela, donde podremos llevar una segunda vida.

Al descargar Segunda Vida gratis descubrirás un juego de realidad virtual innovador que integra los conceptos de comunidad, redes sociales y comunicación. En esencia, deberás crear tu propio personaje virtual y relacionarte con el resto de usuarios de esta realidad paralela.

Características de Second Life

Juego de realidad virtual en 3 dimensiones modificable gracias a que su código es libre.

modificable gracias a que su código es libre. Escenarios únicos, algunos basados en ciudades reales como Dublín o Tokio. Explora con total libertad el escenario viajando en toda clase de medios de transporte.

viajando en toda clase de medios de transporte. Relaciónate con personas de todo el mundo y acude a toda clase de eventos sociales , como conciertos o espectáculos, museos o teatros. Dispones de un calendario para no perderte ningún acto.

, como conciertos o espectáculos, museos o teatros. Dispones de un calendario para no perderte ningún acto. Participa en la economía paralela de Second Life con dólares Linden.

con dólares Linden. Genera tú mismo tu propio código y crea comercios virtuales de cualquier clase.

Crea tu propio personaje o avatar seleccionando hasta el más mínimo detalle o rasgo.

seleccionando hasta el más mínimo detalle o rasgo. Familiarízate con el control de tu personaje en la isla de bienvenida.

Tu otro yo

Comenzar a jugar a Second Life en español es totalmente gratuito, pero si estás interesado en hacerte con parte del terreno o en aprovechar servicios y objetos de este mundo deberás crear una cuenta de pago, un sistema de colaboración que sirve como soporte a los desarrolladores y su proyecto. En cualquier caso, muchas cosas en Second Life son gratuitas, así que tu diversión, sin dinero de por medio, está asegurada.

Al descargar Second Life en español podrás disfrutar del juego de realidad virtual que más éxito tiene en el mundo entero. Millones de personas ya cuentan con su propio personaje. No te quedes fuera de juego, crea tu avatar y forma parte de la realidad virtual de Second Life. Ya puedes descargar Segunda Vida gratis y formar parte de la mayor comunidad virtual del mundo.