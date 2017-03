Héctor Hernández 0 / 10

Si no quieres calentarte demasiado la cabeza, Skynet es el software que necesitas para gestionar prácticamente todos los aspectos de tu empresa. Este software puede ser desde tu caja registradora y expedir los tíquets hasta el gestor de almacén que necesitas.



Gracias a que es un programa realmente completo, Skynet podrá llevar con igual soltura el libro diario de cuentas, informes de estado financiero, un completo inventario, los datos de todos los trabajadores, clientes y proveedores, las compras con o sin factura, el control de los pagos, podrá crear pro-formas y órdenes de venta, realizar informes de todas las áreas y, entre otros, no tendrá problemas para mantener un control de todo lo que ocurre en la empresa.



La interfaz de Skynet está plagada de iconos y ayudas que permiten entender su funcionamiento y facilitan su comprensión por lo que no será nada complicado dominar la aplicación en minutos. Gracias a ello, todas las cuentas cuadrarán y todo funcionará sin problemas.

Requisitos e información adicional: Es necesario disponer de MySQL 4.1 configurado sin contraseña de root.

No funciona en Windows Vista.

Algunas opciones sólo están disponibles en la versión extendida (de pago)

El usuario y contraseña para el primer inicio son: skynet y sk.

Héctor Hernández