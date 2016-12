Beatrix LeBeau es una joven ganadera que trata de buscarse la vida en los lejanos pastos a miles de años luz de la Tierra. En estos pastos no hay vacas sino que lo que campa a sus anchas son babosas con las que tratará de formar un ganado y amasar una fortuna. De esto va Slime Rancher, un juego que tiene bastante de shooter en primer persona y en el que te labrarás un futuro como ranchero de babosas.

Un juego de vaqueros espaciales

Este juego para PC se desarrolla en un entorno similar al del Lejano Oeste que hemos visto en otras películas pero con tintes futuristas. Su mecánica de juego es similar a la de un shooter 3D pero integra también elementos de juego tipo sandbox, como lo que hemos visto con anterioridad en Minecraft y similares. Tu armamento es una aspirador de babosas con las que podar atrapar y depositarlas en su recinto y que, a la vez, también te servirá para alimentarlas lanzándoles la comida que has recolectado.

¿Es tan fácil como parece? Bueno, no tanto… hay babosas que son dóciles y encantadoras; no te van a dar problemas. Pero en cambio hay otras que, no es que te vayan a atacar, pero sus características sí que las hacen dañinas. Por ejemplo el slime o babosa verde, que emite radiactividad y te perjudica si te acercas demasiado. Vas a tener que tener cuidado con este tipo de detalle, como con las que son más indisciplinadas...

Conviértete en el mejor slime hunter del oeste de la galaxia.

En el juego tendrás que tener en cuenta algunos detalles importantes. Quizá, de hecho, te interese hacerte con una buena guía o tutorial que te explique ciertas cosas en profundidad aunque para empezar vas bien con lo siguiente:

Las babosas cuanto más hambrientas, más saltan. Aliméntalas para evitar que se te escapen.

Algunas babosas son vegetarianas… y otras no.

Has de explorar los alrededores del rancho. Descubrirás nuevas babosas y también nuevos cultivos.

Este es un juego desarrollado por un estudio independiente que ha conseguido bastante repercusión. Su descarga corre a través de Steam y no sólo está disponible para Windows sino que además se puede descargar para Mac y Linux (no tan acostumbrados a recibir videojuegos). Eso sí, por ahora no hay versión de Slime Rancher para Android, APK que se pueda descargar ni nada por el estilo. Eso sí, no parece que vayan a tardar…

Versiones del juego como la 0.34 y la 0.35 han causado verdadero furor.

¿Y los requisitos para jugar?

He aquí otra de las claves del éxito del juego de rancheros de babosas del espacio: funciona con ordenadores de hace bastantes años. No en vano si lo instalas en un PC que corra con el Service Pack 3 de Windows XP podrías jugar. Estos es exactamente lo mínimo que se pide para jugar:

Sistema operativo Windows XP(SP3) o superior.

Procesador Dual Core a 2,2 GHz.

2 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica con 512 MB de VRAM.

DirectX versión 9.0c.

1 GB de almacenamiento disponible en disco.

Como veis son exigencias que un elevadísimo porcentaje de PCs cumplen de sobra así que si quieres jugar con este FarmVille galáctico vas a tener pocos impedimentos para no hacerlo.