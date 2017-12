Si allá en tiempos fuiste jugón de SEGA, ya fuera en Mega Drive, Master System o Game Gear, seguro que jugaste a más de un videojuego protagonizado por Sonic. En sus mejores años disputó una batalla muy reñida contra Mario Bros, pero el erizo azul acabó algo eclipsado, mientras que el fontanero sigue siendo la estrella de muchos títulos actuales. Pero esto no podía quedar así. Sonic ha vuelto dando caña en dispositivos móviles, pero no podía faltar la versión para PC de Sonic The Hedgehog 2, ya disponible en Steam.

Esta vez Sonic tiene un amigo que puede ayudarle: ¡Tails!

Pídete a Sonic o a Tails

El Dr. Robotnik es un poco capullo y se está dedicando a transformar a indefensos animalitos en robots para que construyan su arma definitiva. Si a ti te toca la moral, no te quiero ni contar cómo le rechinan los dientes a Sonic ante tamaña crueldad. Todavía no llames a PETA, porque esta vez el erizo no está solo en su cruzada, sino que contará con la ayuda de su amigo Tails. Juega tú solo a este juego de plataformas con los dos héroes o escoge el modo multijugador para compartir la aventura con un amigo a través de una pantalla partida. Tienes once niveles llenos de diversión, desde bucólicos paisajes a casinos, océanos y plantas químicas. Encuentra las siete Chaos Emeralds antes que el malvado doctor y destruye sus malévolos planes.

¡Encuentra las 7 Chaos Emeralds y detén el malévolo plan del Dr. Robotnik!

Solo o en pack

SEGA está haciendo una gran labor con su colección SEGA Classics, retomando clásicos de Mega Drive, remasterizándolos y permitiéndote jugar en plataformas nuevas que tienes al alcance. Desde Steam podrás comprar el juego Sonic The Hedgehog 2 por un módico precio, o bien invertir en el pack "SEGA Mega Drive and Genesis Classics", que incluye hasta 59 juegos que te tocarán esa fibra sensible nostálgica.