Es posible que poseas una colección musical en MP3 que te resulte mucho más satisfactoria que cualquier cosa que puedas encontrar en Spotify y por eso pasas de la música online en streaming. Pero claro, si quieres poder escucharla en tu smartphone necesitarás descargarla en él… a menos que utilices un programa como SoundWire.

Esta app es capaz de hacer que en tu Android suene lo que reproduces en tu ordenador. Eso sí, para que instalar este APK resulte efectivo necesitas la utilidad para PC que es SoundWire Server, que es requisito imprescindible.

Cómo escuchar la música del PC en Android

También has de recordar una cosa: esta app no hace milagros por lo que smartphone y PC tendrán que compartir red wifi. Pero bueno, en este server no encontrarás un gran abanico de funciones que utilizar. Más que nada porque únicamente cuenta con las de transmitir y detener la transmisión y poco más, ya que el resto de funciones que tienen que ver con la configuración más avanzada del sonido están en la versión para móvil. Así que en el programa para Windows encontrarás lo siguiente:

Control de volumen del sonido saliente.

Selección de la fuente de sonido.

Posibilidad de grabar el audio que suena.

Opción para minimizar el programa.

Esta versión de Windows es compatible, como decimos, con la app de Android (que a su vez es compatible con las versiones del servidor para Linux y Raspberry Pi). Por ahora no hay desarrollo para iPhone, por lo que para enviar en streaming tu música a un dispositivo iOS deberás buscar otras alternativas.