Crees que posees una pronunciación perfecta del inglés hasta que ves una película americana en versión original. O peor aún: una serie british. La tierra se abre y tu ego se cae por el agujero. ¡Pero si mi inglés era chachi guay! ¿Qué está pasando aquí? Pues, muy probablemente, que tu supermegachachiguaydelamuerte pronunciación te la haya enseñado un profesor de Villatempujodearriba. Aprender un idioma a una edad madura ya es complicado, pero si encima el que te lo transmite no es nativo, estás perdido. Si quieres hacerte entender, lo mejor es que practiques, practiques y practiques. ¿Cómo? Speak+ te ofrece una solución rápida y fácil.

Aprenda la pronunciación de las palabras en idiomas extranjeros.

¿Cómo leches se pronunciará esa palabra tan chunga correctamente? No tienes más que escribirla en la casilla superior de este programa y escoger el idioma correspondiente en el que quieres escucharla. Tan fácil como eso. Por defecto vendrán unas lenguas preinstaladas en tu equipo, pero si la que deseas no está disponible, tendrás que acudir al Panel de control de Windows y, una vez ahí, "agregar un idioma" en la sección reloj, idioma y región. Toca en la casilla de "agregar un idioma" (sí, de nuevo) y selecciona entre las decenas que podrás encontrar. Y, además, por cada lenguaje encontrarás multitud de acentos. La instalación puede llegar a tardar un poquito, pero el resultado merece la pena.

Más de 20 voces y lenguas.

Speak+ vs Traductor de Google

Sí, muy bien, dirás que mola mucho y tal, pero que todo eso ya me lo hacía el Traductor de Google sin necesidad de instalar nada. ¿Cuál es la diferencia? Pues, básicamente, que no necesitas estar conectado a Internet para escuchar la pronunciación de marras. Y no solo eso, en Speak+ podrás variar el ritmo de lectura y también modular la voz, más aguda o más grave, en función de tus gustos y necesidades. Y también tienes la posibilidad de guardar las frases que quieras para volver a escucharlas más adelante.