Existen algunos métodos para bajar o rippear música de Spotify y convertirla en MP3 o cualquier otro formato de audio similar compatible con cualquier reproductor. Lo que ocurre es que se trata de sistemas que no consiguen obtener la mejor calidad de sonido y tampoco todas las canciones. Además, la propia empresa de Spotify se encarga de acabar con ellos en cuanto tiene conocimiento de su existencia, por lo que si os diésemos una manera de hacerlo, lo más seguro es que caducase en breve.

Cancelar la suscripción Premium de Spotify no requiere de un proceso complejo. De hecho la propia aplicación lo pone bien fácil y sólo hay que seguir este procedimiento :

Si te preguntas en qué consiste Spotify Premium, conocido también como Spotify Unlimited, es muy fácil de explicar: se trata de la suscripción mensual que ofrece diferentes ventajas respecto a las funciones y características de la versión gratuita, mucho más limitada.

Por ejemplo la ausencia de los molestos anuncios que interrumpen la reproducción de las canciones entre pista y pista. También está el saltar canciones sin límites, sin tener que esperar un tiempo hasta poder volver a hacerlo cuando has cubierto el cupo. Otra de las funciones más valoradas es la de descargar música y poder utilizarlo sin conexión, de manera que no consumimos todos nuestros datos cuando no tenemos una red inalámbrica cerca y de confianza para conectarnos. Otra de las ventajas la encontramos en la calidad del audio, que es de 320 Kbps frente a los 192 Kbps de la versión gratuita.

Esta suscripción Premium cuesta 9,99€ al mes, aunque te puedes beneficiar de los planes familiares para añadir nuevos miembros que compartan la suscripción a un precio un 50% menor respecto al estándar de Premium.