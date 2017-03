Vanessa Martín 0 / 10

Si te apasionan las construcciones de LEGO, ya no tienes excusa para disfrutarlas, ahora, en tu PC. Descarga SR 3D Builder y crea tus propios modelos fácilmente con esta aplicación, tan divertida y sencilla como la oficial, LEGO Digital Designer.



Las principales características de SR 3D Builder son:

- Excelente entorno de construcción tridimensional.

- Acceso a un gran conjunto de bloques de LEGO.

- Fácil manejo, gracias al empleo de una rejilla que sirve de ayuda a la hora de posicionar las piezas.

- Detección automática de los ejes de rotación.

- Posibilidad de salvar y modificar los modelos.

- Disponibilidad de las funciones típicas de edición: seleccionar, añadir, mover, borrar, copiar, rotar, cambiar color, etc.

- Visualización de reflejos y transparencias.

- Compatibilidad con los ficheros DAT, LDR y MPD.



Si aún no estás decidido a descargar SR 3D Builder, comprueba en YouTube todo lo que puedes llegar a construir con este fantástico editor de bloques de LEGO.

Requisitos e información adicional: Requiere disponer de Windows XP SP2 o Windows Vista.



Es necesario tener instalado Microsoft .NET Framework 2.0 y Microsoft DirectX 9.0c.

