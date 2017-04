Tal y como funciona la vida hoy día, no hay quien se acuerde de todo. Que si recados nocturnos, que si citas con el podólogo, que si trae pan... Así pasa, que luego no te acuerdas de nada. La humanidad dio un paso de gigante con la invención del post-it, esas notitas cuadradas amarillas que luego acabaron evolucionando en todo un desfile de formas y colores. Pero estamos en la época digital y cada vez usamos menos papel (cosa que nuestros árboles nos agradecen cantidad), así que no es raro que estas notitas que nos han salvado el culo más de una vez digievolucionasen en formato electrónico. Disfruta ahora de estas notitas en tu ordenador en formato digital con Sticky Notes.

Es importantísimo que recuerdes eso que no se te puede olvidar. ¿Qué sitio puede ser mejor para ponerte un recordatorio que esa pantalla que te pasas el día mirando? Sticky Notes de Windows te permite crear notitas de colores que podrás visualizar desde el programa o desde el menú de inicio de Windows. Puedes elegir entre los colores amarillo, azul, verde y rojo, y tamaño cuadrado estándar y rectangular. Además, Sticky Notes te da la opción de crear una nota con una imagen e incluso escribirla a mano, si tu dispositivo lo permite.

Además de compartir a través de OneDrive, todas tus notas estarán siempre seguras y disponibles en todos tus dispositivos.

Aunque hay otras alternativas, Sticky Notes es cómoda, sencilla y muy rápida de utilizar. Además, podrás compartir tus notitas a través de diversas aplicaciones e importarlas o exportarlas desde tu cuenta de OneDrive.

¿Dónde se guardan las sticky notes?

Además de guardarse en la propia aplicación, tus notitas pegajosas irán a parar directamente a tu cuenta de OneDrive para poder consultarlas online siempre que quieras sin riesgo a que se pierdan por pegamento desgastado. También puedes enviártelas al correo y pegarlas en el menú de inicio de aplicaciones de Windows 8 o 10.