Leticia Sorivella 8 / 10

Si utilizas constantemente Internet para comunicarte, trabajar o jugar, seguramente cuentes con cientos de cuentas en diferentes servicios de la red (correo electrónico, redes sociales, juegos online, servicios de compras y pago).



Sticky Password es una herramienta que nos ayudará a gestionar todas nuestras contraseñas, permitiéndonos bloquear el programa mediante una clave maestra para que nadie pueda acceder al gestor, además de poder utilizar un sistema para rellenar los campos de contraseña y formularios de registro con un solo clic.



El programa puede ser bloqueado en caso de que un dispositivo USB o uno Bluetooth no se encuentren conectados al sistema, de forma que si no estamos junto a nuestro equipo nadie pueda utilizar nuestras claves.



Las nuevas cuentas pueden agregarse automáticamente al entrar o registrarnos en cualquier web, o manualmente desde el gestor.



Si aún no cuentas con un programa que te ayude a gestionar y controlar tus contraseñas de una manera más sencilla, descarga hoy mismo Sticky Password y descubre el método más sencillo para mantener protegidas tus cuentas.

Requisitos e información adicional: La versión de prueba se puede utilizar durante 30 días.

