A estas alturas no hace falta que te digamos qué es Netflix porque posiblemente se ha convertido en tu mejor aliado antes de ir a dormir, el sábado por la noche que no te apetece salir o el domingo por la tarde en el sofá con una mantita y en estado semicomatoso por el pedo que te pillaste el sábado por la noche que precisamente sí saliste.

La app del servicio ya sabes que dispone de versiones para PC, Android o iOS y la versión web, la que es compatible con cualquier plataforma incluyendo Mac y Linux. Y para ella podemos descargar una extensión para el navegador Google Chrome que amplía y mejora las funciones de la aplicación web. Se trata de Super Browse for Netflix.

Mejora las búsquedas de contenidos

Viene a suplir aquellas carencias que un grupo de desarrolladores ha encontrado en la webapp de la empresa que nos ofrece droga en forma de películas y series online en streaming. Se acabó hacer scroll durante horas para encontrar la película o serie que buscas, básicamente porque nos ofrece un menú avanzado en la parte superior que nos deja acceder al sistema secreto con el que esta plataforma organiza y ordena sus contenidos a nivel interno. Es decir, una búsqueda puede ser mucho más ajustada (y menos desesperante) introduciendo ciertos términos que en el menú normal no te devolverían resultado alguno.

¿Te gustan los falsos documentales donde copulan todo tipo de animales? ¿Tal vez los dramas sociales? ¿Quizá las comedias zafias? Encuéntralo todo a la primera.

Pero hay una no tan buena noticia: no es gratis. No hay versión free que valga por lo que tendrás que rascarte un poco el bolsillo si quieres disfrutar de sus funciones. Ahora bien, su precio es inferior a los dos euros… quizá vale la pena si consideras que tu experiencia de usuario con la interfaz del servicio va a mejorar considerablemente. Eso sí, deja de buscar porno en Netflix porque no hay y tampoco lo encontrarás con esta extensión.