La verdad es que Nintendo se lo ha currado muy poco (más bien nada) con los usuarios de PC. De acuerdo que lo que quiere es vender videoconsolas pero ya podría haber lanzado alguna versión de Mario Bros. para Windows y Mac en exclusiva, ¿no?

La cuestión es que debido a esto nos hemos visto obligados a descargar todo tipo de fangames inspirados en uno de los videojuegos más importantes de la historia. Uno de ellos es Super Mario Bros: Odyssey, que nos vuelve a meter en el universo Mario con una aventura protagonizada por nuestro héroe y por su inseparable compañero Luigi.

Una revisión al juego de Mario de siempre: se agradece

No esperes un gran argumento porque… ¿para qué? Los juegos de Mario no lo necesitan, así como no lo necesitaba ningún juego arcade en la década de los 80 y los 90: tenemos más de lo mismo con Bowser y sus Koopa que han secuestrado otra vez a la princesa Peach y se han adueñado del Reino Champiñón. Así que Mario y Luigi se han puesto otra vez manos a la obra para recuperarlo, liberar a Peach y darle lo suyo a Bowser y sus huestes.

Lo que encontramos en este videojuego de Mario Bros. para PC que además podemos descargar gratis es la posibilidad de seleccionar con qué hermano queremos jugar. Pero también nuevos niveles y otros elementos relacionados con la jugabilidad como escalar paredes, además de monedas gigantes y pantallas especiales que harán las delicias de cualquier fan de esta saga.

Uno de los héroes más grandes del videojuego.

La verdad es que lo de Mario es todo un fenómeno porque a pesar de que el origen del personaje se remonta a los años 80, sus diferentes juegos siguen siendo jugados de forma masiva. Además poco importa que sean retro… no hay más que ver el éxito que ha tenido el APK para Android o la versión para iPhone o las continuas versiones que Nintendo ha lanzado para sus consolas más allá de su NES y su Super NES: Wii U, Switch, sus portátiles Game Boy…