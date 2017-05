La tecnología actual, con un mejor ancho de banda y mejores redes de datos móviles, han favorecido el desarrollo de las aplicaciones de mensajería y videochat. Quizá el ejemplo más paradigmático sea Skype, pero a esta tecnología se han unido las apps de chat y mensajería instantánea como WhatsApp o LINE.

Entre estas apps se encuentra Tango, que con el nombre del estilo de música argentino por antonomasia y del personaje que interpretase Sylvester Stallone junto a Kurt Russel (que hacía de Cash), podría ser una buena alternativa a Skype y otros sistemas de videoconferencia… al menos en Windows, para el que ya no está disponible. No obstante puede serlo en iPhone y Android, plataformas para las que se puede descargar y usar sin problema alguno.

Una buena aplicación de escritorio para videollamadas

La versión de Windows ofrecía funciones como las siguientes:

Llamadas de voz y vídeo gratuitas .

. Videollamadas de alta calidad de vídeo e imagen .

. Chat desde el que enviar mensajes de texto además de stickers , archivos multimedia como fotos y vídeos o ubicaciones en el mapa.

Función para la creación de grupos de contactos para que los puedas clasificar por familia, amigos, compañeros de piso, de trabajo, por eventos…

para que los puedas clasificar por familia, amigos, compañeros de piso, de trabajo, por eventos… Dos skins disponibles para personalizar la interfaz .

. Invitación de contactos mediante correo electrónico.

Compatible con el resto de dispositivos que usen la aplicación.

Los desarrolladores han decidido no continuar con esta versión para PC, pero esto no significa que si tienes mucho interés en utilizarla desde el ordenador porque eres usuario en Android o iPhone no puedas hacerlo. De todas maneras tienes la opción usar un remedio un poco así, como es la descarga del APK y ejecutarla con un emulador tipo BlueStacks o Nox App Player. No es lo más cómodo, pero algo es algo…

En cualquier caso si quieres un buen programa VoIP para Windows, cuentas con el ya mencionado Skype e incluso con las funciones de videollamada que ha incorporado Facebook Messenger… Aunque Tango sigue siendo una buena app para smartphones y tablets.