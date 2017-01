Acabas de sobrevivir a un accidente de avión que se ha estrellado en una isla aparentemente desierta que esconde muchos secretos. No, no es la trama de Lost, sino el argumento del videojuego de estilo survival horror llamado The Forest y que nada tiene que ver con la película del mismo nombre. Aquí no te enfrentarás a mundos paralelos, realidades alternativas ni viajes en el tiempo sino a peligros mucho más tangibles: un grupo de caníbales que quieren convertirte en su cena de esta noche y de todas las que aguantes con vida en la isla.

¿Cuál es el objetivo de The Forest?

Este juego de terror tiene un único objetivo muy claro: sobrevivir. Y para ello podrás utilizar todos los recursos que encontrarás a tu disposición en este juego de mundo abierto que, en este sentido, te recordará mucho a Minecraft porque tendrás que construir todo lo que necesitas para protegerte del ataque de los caníbales: desde refugios a trampas, pasando por armas y herramientas de caza y recolección. Puedes craftear prácticamente de todo para conseguir tu meta de sobrevivir a los horrores de la noche.

Características principales

Aprovecha el día para explorar la isla y descubre su entramado de cuevas y lagos subterráneos.

Encuentra comida para no morir de hambre y corta árboles para construir tu refugio y encender una hoguera.

Protege tu nuevo hogar con trampas y defensas contra los hambrientos caníbales.

Por la noche refúgiate en tu bunker y sobrevive a las hordas de enemigos.

Decide si enfrentarte a ellos en combate o usar la inteligencia y el sigilo para durar una noche más con vida.

Modo multijugador online para jugar colaborativamente.

¿Cuál es mejor? ¿The Forest o Rust?

Leyendo sobre el argumento y el objetivo de este videojuego para PC y PS4, seguramente te estarás preguntando si te conviene más descargar este título u otro muy parecido como es Rust, otro juego de supervivencia extrema. Ambos juegos son perfectamente complementarios, no deberías tener que elegir entre uno y otro, aunque lo cierto es que si no te van los sobresaltos ni los sustos, quizás lo mejor sería optar por el videojuego de los creadores de Garry’s Mod que le quita ese componente de terror que tiene The Forest.