Es un hecho universalmente conocido que todo es mejor con ninjas. ¿Película aburrida? Ponle unos ninjas. ¿No consigues terminarte esa pesadez de libro? No te preocupes, ahora entran en acción unos ninjas. ¿No sabes qué poner a esa tarta tan sosa de cumpleaños? Píntale un ninja y será la mejor tarta ever. ¿A que todo suena más atractivo y apetecible? Pues imagínate un juego en el que encarnas a un ninja con traje blanco (discretito, el hombre) que acaba de comerse con patatas él solito a una organización criminal entera, sin empujar con pan ni nada. Pero lo que nuestro amigo y vecino Joe Musashi no podía esperar es que de los escombros de Zeed resurgieran unos malos de turno todavía más chungos, al estilo Hail, Hydra. Y como tenían que ganarse el papel de más malos que la tiña para que te los cargues sin sentir ningún remordimiento, se cepillan a todos los colegas de Joe y raptan a su novia. Es la hora de las tortas. Así, el bueno del ninja se embarcará en una aventura que le llevará de Japón hasta Estados Unidos, a lo largo de ocho distritos cada cual más pintoresco.

Cumple tu venganza en el legendario juego de peleas de SEGA con desplazamiento lateral.

Quizá el nombre de The Revenge of Shinobi (también conocido como Shinobi 2) te suene de algo. Este juego de acción y aventuras en pantalla horizontal se distribuía originalmente a finales de los 80 para la videoconsola de SEGA Mega Drive. El juego lo petó tanto en su día que hasta se recopiló su estupenda banda sonora. Ha sido tal su éxito de público y análisis que, con el paso del tiempo, se lanzó para diversas plataformas. Ahora, la segunda entrega de la saga Shinobi llega a todos los ordenadores del mundo a través de Steam.

Joe Musashi ha jurado venganza y ha partido hacia el corazón de “Neo Zeed”.

Para lograr su objetivo y salvar el mundo, Joe contará con armas clásicas japoneses que todos conocemos bien, como shuriken, katana, wakizashi y su propio cuerpo. Pero también puede echar mano del ninjuntsu, reconvertido aquí en cuatro tipos diferentes de magia. ¿Quieres realizar una regresión a la infancia? Si todavía no has echado mano de la ROM, Steam es tu amigo.

Truco de armas infinitas

Ojocuidao, que las armas se gastan, no puedes ir lanzando shurikens por ahí como un loco. Pero si quieres hacer tu reserva de armas infinita y no te molesta hacer alguna trampa que otra, al empezar el juego dirígete a la sección de opciones y cambia el número de armas a 00. Después no hagas nada durante 10 segundos y el "00" se convertirá en el signo de infinito.