Hay un nombre que se escribe en mayúsculas cuando nos referimos a la llamada Edad de Oro de las Aventuras Gráficas. No es otro que Ron Gilbert, responsable de emblemáticos títulos como guionista y programador de la talla de Maniac Mansion 1 y 2 (Day Of The Tentacle) y The Secret of Monkey Island 1 y 2, entre otros. Con el que fuera compañero de trabajo en el legendario estudio Lucasfilm Games (más tarde LucasArts) Gary Winnick ha vuelto con una aventura gráfica perfecta para nostálgicos: Thimbleweed Park.

La mejor aventura gráfica de los 80-90 del siglo XXI.

Este es un videojuego que nos traslada a 1987 y donde una pareja de detectives investiga el hallazgo de un cadáver. Pueblo de 80 habitantes, a cada cual peor de la cabeza, donde viviremos una historia que inevitablemente nos va a recordar a éxitos televisivos como Expediente X y Twin Peaks.

A lo largo del juego tendremos que dirigir la investigación avanzando en ella controlando a diferentes personajes, cada uno capacitado para llevar a cabo unas acciones… Te suena esto de Maniac Mansion y DOTT, ¿no? Disparatadas situaciones y continuos golpes de humor que nos harán recordar sin ninguna duda las aventuras gráficas clásicas que tan buenos momentos nos hicieron pasar.

SCUMM, píxeles y 5 personajes a controlar

No es necesario que te digamos qué es SCUMM, ¿no? Bueno, tal vez sí: es el acrónimo de Script Creation Utility for Maniac Mansion. Y puede ser que por este nombre haya a quien no le venga nada, pero si decimos que es el sistema de control que inauguró esta aventura gráfica, seguido después por muchos títulos, y que consistía en esa interfaz de juego en cuya parte inferior veíamos una lista de verbos que eran las acciones a ejecutar por el personaje, además de su inventario de objetos, la cosa seguro que te suena. Este es el sistema de control utilizado.

Pues el SCUMM consigue transportarnos 25 o 30 años atrás es porque se trata de una aventura point and click con todas las de la ley. Bueno, por eso y por sus gráficos cuidadosamente pixelados (píxeles que explotan las capacidades gráficas de hoy en día, nada que ver con las tarjetas CGA o VGA de antaño).

En el juego, como decíamos, controlaremos a varios personajes que de una manera u otra se ven implicados en el caso. Cada uno está capacitado para realizar una serie de tareas y acciones, necesarias para pasarse el juego:

Agente Ray.

Agente Reyes.

El fantasma Frankiln.

El payaso Ransome.

La aspirante a desarrolladora de juegos Delores.

Todos ellos se dan cita en una gran historia de misterio y humor muy esperada entre fans de la aventura gráfica y que por fin ha visto cómo llegaba su fecha de salida. Ha sido un proyecto que generó a sus desarrolladores dudas desde un principio pero que gracias a una campaña de crowdfunding se ha materializado.

Disponemos de él por ahora en cinco idiomas (entre ellos el español) y no se puede descargar gratis porque es de pago. Está disponible para Windows desde Steam previo pago de un precio de 20 eurillos de nada, aunque también hay versiones para Mac, Linux y Xbox. Se desconoce si verá la luz para PS4, en formato APK para smartphones y tablets Android o para dispositivos iOS iPhone y iPad.