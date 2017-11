La sombra de Juego de tronos es muy larga y está empezando a tocar demasiados palos. Todavía me acuerdo cuando la saga era más conocida por el nombre de los libros originales de donde salió la serie, Canción de Hielo y Fuego, y me ponía a dar la brasa a cualquiera que se cruzara en mi camino con una de las mejores novelas de fantasía que había tenido la inmensa fortuna de leer en los últimos años. Luego su autor se durmió en los laureles, la serie adelantó a los libros, ha tomado otros derroteros y parece haber arrollado como un tsunami a esos libros que generaron tantas ilusiones hace años y hoy son fuente de suspiros y lamentos. Pero la serie ha tenido un tirón innegable, tal que han llovido referencias por todas partes y ha salpicado a otros terrenos, como el de los videojuegos. Total War Saga: Thrones of Britannia para PC tiene más que un deje a la serie de la HBO. Ahora llega a Steam para que te lo bajes calentito.

Anglosajones, clanes gaélicos y colonos vikingos luchan por el control. ¿Qué reino construirás?

Un trono para gobernarlos a todos

Esta aventura nos sitúa en el año 878 d.C, en el reinado del monarca inglés Alfredo el Grande. Tras aplacar la invasión vikinga, los nórdicos se disgregan por las tierras de Britania, poniendo en peligro la frágil paz. Los reyes de Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales tienen sus propias aspiraciones, que se desarrollarán en tratados o en guerras, según tú lo decidas en este juego de estrategia por turnos.

Se alzarán reyes. Solo uno reinará.

Difruta tú solo o con el modo multijugador de este apasionante título y sus asombrosos gráficos. Podrás jugar a este juego en trece idiomas diferentes, incluido el español, aunque las voces solo se encuentran dobladas al inglés, francés, alemán y ruso. Aunque ya puedes consultar la ficha de este juego en Steam, todavía no se encuentra disponible para descarga. Se anuncia para 2018 y de momento solo conocemos aspectos técnicos, un puñado de imágenes y algún tráiler, pero si algo nos prometen las entregas de Total War Saga es rigor histórico y calidad, por lo que cabe esperar un resultado muy, muy chulo.