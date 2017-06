TouchCopy es una valiosa aplicación que nos permite total conectividad entre nuestro equipo y nuestro iPod o iPhone. Esta aplicación tiene una interfaz sencilla a modo de explorador de archivos, desde donde podremos acceder a nuestro dispositivo con suma facilidad.

Transfiere contenidos a tu ordenador rápidamente

Nunca más perderás tus fotos, canciones, listas de reproducción o vídeos almacenados en tu iPod, ya que con TouchCopy podrás realizar copias de respaldo de todos tus archivos tanto a tu disco duro como a iTunes. Además, podrás copiar y administrar las Notas, Contactos y Calendarios. También, ofrece la posibilidad de reproducir música y vídeo en el iPod a través del PC sin tener arrancado iTunes. En definitiva, podremos usar nuestro iPhone o iPod Touch como si de un disco duro externo se tratase.

Al ejecutar la aplicación, TouchCopy trata de encontrar tu dispositivo. Por lo que has de asegurarte de que lo has conectado a tu PC. Si aun así no lo detecta, puedes probar a desconectarlo y volverlo a conectar. También has de tener en cuenta que tu iPod o iPhone tenga habilitado el "Uso como Disco" para que TouchCopy lo pueda detectar.