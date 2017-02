Entra las herramientas de traducción que podemos usar en un PC seguro que conoces de sobra Google Translate. Lo que ocurre es que como bien sabrás esta no ofrece un standalone para Windows sino que tienes que acceder online desde el navegador web. Y aunque puedes configurar un acceso directo desde el escritorio necesitas una conexión activa a Internet.

Como excelente alternativa tenemos Traductor - Microsoft Translator, la app en versión desktop del gigante de Redmond que ya conocemos en formato APK de Android y de iPhone y iPad. Además de ofrecer interesantes funciones nos permite cierta independencia puesto que la posibilidad de descargar idiomas nos permitirá llevar a cabo sin conexión cualquier traducción.

¿Qué idiomas tiene el traductor de Microsoft?

Ahora que ya sabes qué es te interesará de cuántos y de qué idiomas dispone. Son más de 60 los que ofrece pudiendo hacer traducciones entre cualquiera de ellos. Encontrarás los más habituales como español, inglés, alemán, italiano, chino, japonés, francés o portugués, además de cualquiera de los de origen europeo (checo, eslovaco, húngaro, neerlandés…), cooficiales como catalán o flamenco o incluso otros más minoritarios y desconocidos para el siempre egocéntrico occidente: maya yucateco, criollo haitiano o hmong daw.

Se ha incluido una pequeña broma con la presencia del klingon (ya sabes, el idioma de Star Trek), echando entonces en falta el sith de Star Wars o el élfico de El Señor de los Anillos. Traducir a Chewbacca tampoco habría estado de más…

Una aplicación que te ayudará a superar barreras en cualquier idioma.

Características principales

Esta herramienta es bastante completa y fácil de usar, ofreciendo las siguientes funciones y posibilidades al usuario:

Soporte de traducción para más de 60 idiomas.

Función de traducción en tiempo real entre dos o más personas.

Reconocimiento y traducción de texto en imágenes.

Posibilidad de escuchar las traducciones.

Función para compartir traducciones con otras aplicaciones.

Sección de Favoritos para guardar traducciones para más adelante.

para guardar traducciones para más adelante. Palabras y frases nuevas cada día para aprender.

Modo offline mediante la descarga de idiomas al ordenador.

En la guerra Microsoft Translator vs Google Translate no hay quien se lleve el gato al agua con claridad. Lo cierto es que la API de uno y otro está siendo utilizada en muchas aplicaciones, estando integrada la de los dueños de Windows en apps y servicios web como Office, Bing, Skype, Internet Explorer, Twitter, Yelp, eBay y WeChat entre otros. La pega que sí encontrarán algunos es que no puede utilizarse para Windows 7.

¿Un traductor de idiomas clásicos?

Quizá en próximas actualizaciones de la app podamos ver también cómo traducir lenguas clásicas y muertas como el latín, griego antiguo o sánscrito. Sería una función curiosa que más de uno, por simple interés personal, agradecería.