Puede ser que no seas de esos que no utiliza Google Chrome o Mozilla Firefox para navegar por Internet... no te preocupes, no eres el único, sois muchos los que usáis Microsoft Edge, el navegador que ha sustituido a Internet Explorer y que viene instalado de serie con Windows 10.

Si es así, ¿qué pasa cuando accedes a una web y no entiendes ni papa porque está en un idioma desconocido para ti? Pues que te toca ir a pegar texto a Google Translate o a Microsoft Translator sin saber que existe una solución más sencilla. Su nombre es Traductor para Microsoft Edge e integra la traducción simultánea y online para cualquier sitio web.

Navega con las menores barreras idiomáticas posibles.

No tendrás problema para traducir cualquier web esté escrita en el idioma que sea: español, inglés, alemán, francés… no importa porque con esta extensión para Edge sabrás enseguida qué dice.

¿Cómo traducir una página web?

Es tan sencillo como hacer lo siguiente:

Paso 1: accede a la web y busca el botón del traductor que encontrarás en el extremo derecho de la barra de direcciones. Paso 2: pincha sobre él para ejecutar la traducción desde el idioma en el que está escrito al idioma que has configurado por defecto. Paso 3: ahora podrás ver cómo las traducciones han reemplazado el texto original.

Lo cierto es que se trata de un addon para tu navegador que mejorará bastante tu productividad: olvida tener que visitar webs secundarias como el mencionado traductor de Google o tener que recurrir a la app de escritorio. Traduce sobre la marcha y punto.