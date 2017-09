Tras este nombre tan curioso (se trata de una ética sudafricana sobre la lealtad de las personas) se anuncia el sistema operativo basado en GNU/Linux. Distribuido como software libre, hace las delicias de los informáticos, que pueden modificar su código según sus antojos. No obstante, su objetivo es el usuario promedio, promoviendo la facilidad en su uso en un entorno rápido y estable... aunque, como usuaria media acomodada a Windows, a mí de entrada esto no me resulta tan claro. Si te pasa como a mí, que te tira más Windows, pero no quieres dejar de utilizar Ubuntu, ahora puedes ejecutarlo sin necesidad de salir del sistema operativo de Bill Gates, tan solo necesitas esta herramienta.

Ubuntu en Windows permite usar Ubuntu Terminal y ejecutar las utilidades de línea de comandos de Ubuntu, incluyendo bash, ssh, git, apt y muchos más.

Cómo utilizarlo

Para poder utilizar Ubuntu Terminal desde Windows necesitarás tenerlo instalado en el disco duro interno. Si quieres lanzarlo, no tienes más que escribir "ubuntu" en la línea de comandos (CMD.exe) o bien buscar el icono correspondiente en el menú Inicio. Luego tendrás que ir a la opción de "Activar o desactivar las características de Windows" y seleccionar "Subsistema de Windows para Linux", hacer clic en aceptar, reiniciar y ya estás listo para utilizar esta aplicación, sin necesidad de instalar nada más. Tendrás todas las funcionalidades de Ubuntu a tu alcance sin salir de Windows, obteniendo un mejor flujo de trabajo y pudiendo ejecutar, entre otras, las utilidades y herramientas bash, ssh, git, apt y dpkg.

Como contrapartida, está en inglés y necesitas Windows 10 para poder emplearlo correctamente. Esto es la vida real, pequeños, no todo iban a ser buenas noticias.