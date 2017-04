¿Cómo liberar un móvil? Aunque no te lo parezca la respuesta a esta pregunta es más sencilla de lo que crees. No necesitas bajar a ese sórdido locutorio regentado por ese misterioso pakistaní que apenas habla tu idioma y te mira con cierto recelo… Y no es porque esté embarcado en la estúpida yihad (porque él pasa), es porque ha descubierto que no te gusta la música panyabí y apartas la lechuga del kebab.

Programa sencillo y rápido para liberar móviles

Tras esta introducción, apenas exenta de tópicos de dudoso gusto, te decimos que existen herramientas con las que puedes llevar a cabo tú mismo la operación de desbloqueo de un dispositivo móvil sin necesidad de recurrir a ninguna otra persona. Sólo necesitas un cable USB y Advance Unlocker, aplicación para poder quitar el bloqueo a tu smartphone y utilizarlo con la compañía telefónica a la que más te gusta darle tu dinero.

Con esta aplicación apenas necesitarás un tutorial ya que guía al usuario durante todo el proceso, encargándose de los pasos complejos y decisiones a tomar. Sólo dará ciertas indicaciones de las acciones que tenemos que llevar a cabo.

Conecta tu móvil, selecciona el modelo y sigue las indicaciones.

¿Qué teléfonos puedes liberar con Universal Advance Unlocker?

Una de las virtudes con las que cuenta el programa es que permite trabajar con diferentes marcas y sistemas operativos, así que ya te avanzamos que sirve tanto para Android como para iOS y Blackberry. Aquí va un listado de las marcas con las que es compatible:

iPhone.

Alcatel.

Zte.

Huawei.

SFR.

VeryKool.

Samsung.

Blackberry.

LG.

Motorola.

Doro.

Como ves encontrarás marcas conocidas pero también alguna otra que no te sonarán de nada. El proceso para llevar a cabo la operación de desbloqueo es tan sencillo como seleccionar en su interfaz de usuario la marca del terminal y seguir con los pasos que indica. ¿Y si tiene sun Sony Xperia? ¿Y un BQ? Nada, no te molestes en intentarlo si no lo ves en la lista.

Ahora bien, no pienses que con esto vas a desbloquear un iPhone 7 o un Samsung Galaxy S8. La verdad es que podrás utilizarlo en terminales antiguos, como los iPhone 2 o 3. Los recientes, además de que sus fabricantes cada vez lo ponen más complicado, pueden requerir la compra de códigos NCK… que es lo que hacen en los sitios donde desbloquean dispositivos. El motivo, entre otros, es que el programa no está actualizado: su última versión es de 2013.