Incluso los más grandes del mundo de la tecnología cometen errores y deben aprender a superar sus fracasos: lo ha hecho Apple, Google y también Microsoft. Entre los fracasos más estrepitosos de la compañía fundada por Bill Gates y Paul Allen, podemos citar su llegada tardía al sector de la telefonía móvil de la mano de Windows Phone o su fallida incursión el campo de los reproductores MP3 con Zune, pero sí hay algo que se le eche aún más en cara es la debacle que supuso su sistema operativo Windows 8.

La involución de Windows.

Intentando ser lo más correcto posible y sin cebarnos demasiado con el sistema operativo de los de Redmond lanzado oficialmente en octubre de 2012 y que dejó de recibir actualizaciones menos de un año después, podríamos decir que el mundo no estaba preparado para la revolución que supuso su llegada a nuestros ordenadores portátiles y de sobremesa. Una revolución centrada sobre todo en la desaparición del emblemático Menú de Inicio y su intento por optimizar la interfaz para dispositivos táctiles, suponiendo un descalabro en el escritorio a la altura de Windows Vista.

Microsoft intentó paliar algunas de las deficiencias de este sistema operativo con el lanzamiento de Windows 8.1 Preview y Enterprise, pero no fue hasta llegada de Windows 10 en verano de 2015 cuando se pudo arreglar por completo el desaguisado que supuso uno de los peores sistemas operativos de la historia.

Novedades introducidas en esta versión de Windows

Obviamente no todo lo introducido por esta edición fue malo, sino que también trajo consigo diferentes novedades que pusieron los cimientos del siguiente sistema operativo de Microsoft. Aquí va un resumen de sus características y funciones más novedades:

Nueva interfaz táctil Modern UI mucho más gráfica e ideada para smartphones y tablets .

mucho más gráfica e ideada para y . Organización de aplicaciones y programas mediante tiles .

. Las aplicaciones se ejecutan a pantalla completa eliminando las barras de herramientas.

eliminando las barras de herramientas. Nueva Pantalla de Inicio desde donde abrir todas nuestras aplicaciones y acceder a nuestros sitios favoritos.

desde donde abrir todas nuestras aplicaciones y acceder a nuestros sitios favoritos. Eliminación del clásico Menú de Inicio , sustituyéndose la mayoría de sus funciones por la Barra de Charms.

, sustituyéndose la mayoría de sus funciones por la Barra de Charms. Soporte para microprocesadores ARM además de los microprocesadores tradicionales de arquitectura x86

además de los microprocesadores tradicionales de arquitectura x86 Renovada Pantalla de Bloqueo que además de proteger el equipo puede ser personalizada para mostrar notificaciones.

que además de proteger el equipo puede ser personalizada para mostrar notificaciones. Nueva versión de Internet Explorer 10 adaptada a pantallas táctiles .

. Integración de Skype como plataforma de mensajería instantánea.

como plataforma de mensajería instantánea. Soporte multitarea para abrir tantas aplicaciones como quepan en el ancho de la pantalla.

para abrir tantas aplicaciones como quepan en el ancho de la pantalla. Retrocompatibilidad con los programas y aplicaciones de Windows 7.

Introducción de la Windows Store como plataforma de distribución digital de contenidos, aplicaciones y software.

¿Cómo consigo y actualizo a Windows 8?

¿Que aún tienes ganas de probar este SO después de que te hayamos contado todas sus ‘bondades’? Entonces debes saber que hay esencialmente dos maneras de descargar una ISO e instalar este sistema en nuestro PC y que a continuación te explicamos:

Método 1: a través del Centro de Evaluación de Microsoft podrás bajarte una versión de prueba válida durante 90 días, tras los cuales necesitarás hacerte con un serial. Para ello, primero tendrás que registrarte gratis con una cuenta de Microsoft, indicando tus datos personales, la versión (32 o 64 bits) y el idioma del sistema operativo que deseas bajar. Método 2: a través de la Herramienta de Creación de Medios de Windows que puedes descargar de su web oficial y con la que podrás crear tu propio medio de instalación con una unidad flash USB o un DVD, pudiendo llevar la ISO de Windows contigo a donde quieras.

¿Windows 8 o Windows 10?

Si todavía te estás preguntando cuál es mejor en la comparativa W8 vs W10 es que me explico muy mal o te has saltado toda la parrafada anterior. Windows 10 básicamente corrige todos los despropósitos introducidos por el sucesor de Windows 7, trayendo el Menú de Inicio de vuelta, poniendo a Cortana en el escritorio, introduciendo un montón de novedades útiles, presentando un SO apto tanto para el escritorio como para tablets, y cerrando una de las etapas más negras de la historia de Microsoft. Así que la respuesta a vuestras dudas queda resuelta: el Windows 10 desde el que os escribo esta pequeña reseña le pega mil patadas a Win 8.