Antes de la explosión de WhatsApp por un lado y de Facebook, Twitter y las redes sociales en general por otro, recordarás que había sistemas de mensajería instantánea y chat que no pasaban precisamente por un smartphone. Antes fue el IRC, que durante un tiempo se convirtió en mediático para que el ya antiguo Messenger de Microsoft lo acabase devolviendo de nuevo al underground.

El anteriormente conocido como MSN Messenger fue uno de los programas más utilizados por usuarios de todo el mundo para chatear, evolucionando bajo el paraguas de las distintas versiones de Windows (XP, Vista y 7) hasta convertirse en Windows Live Messenger, un programa más sofisticado e integrado dentro del paquete de apps de comunicación Windows Live. Este ofrecía otras herramientas como Windows Live Mail, Windows Live Writer o Photo Gallery.

Fue la plataforma más extendida para chatear y enviar mensajes de texto entre amigos, familiares y compañeros de trabajo.

Pues bien, aunque ya te hemos anticipado un poco la historia, ya la conoces y sabes de sobra cómo termina: aparecen los smartphones y Facebook se destapa como un medio social de gran potencial, con los que convive una temporada. WhatsApp y otras apps de mensajería se comen el terreno de Messenger y acaba siendo engullido por los nuevos usos de la tecnología a nivel de usuario. Su final acaba siendo que la empresa de Bill Gates termina cortando el servicio, no sin antes haber comprado Skype y facilitado la migración de los usuarios de MSN a esta app, con muchas más funciones y mejor adaptada a las nuevas exigencias de usuarios y posibilidades que ofrecen smartphones y tablets Android y iOS.

Características principales del Messenger de Windows Live

Echando un vistazo a sus características, lo cierto es que nos parecerán que no eran obsoletas. De hecho muchas son utilizadas actualmente por apps de éxito:

Mensajería instantánea y chat con personas de nuestra lista de contactos.

Funciones de videoconferencia a través de webcam.

Envío de archivos multimedia como imágenes y fotos, música o vídeos.

Modificación de estado del usuario.

Organización de los contactos por grupos.

Posibilidad de chatear con tus contactos desde la bandeja de entrada del correo.

Integración con redes sociales para recibir notificaciones de forma unificada.

Minijuegos y pasatiempos para disfrutar mientras charlas.

Personalización de fondos de pantalla y sonidos de la app.

Integración con el buscador Bing.

Comparte tu actividad con todos tus contactos en YouTube, Flickr, WordPress…

Ventanas de conversaciones agrupadas por pestañas.

MSN 2011 lo cierto es que supuso un salto adelante en lo que a diseño de la interfaz y funciones se refiere. Lo que ocurre es que es un sistema que se quedó obsoleto por el simple cambio de usos y costumbres de los usuarios, que pasaron a utilizar de manera masiva los sistemas adaptados a dispositivos móviles.

Información privada y compartimentada

Esta app también destacaba frente a las demás de su misma clase porque iba más allá en cuanto a ordenar contactos y mantener la privacidad del usuario. Ofrecía diferentes perfiles de privacidad donde se podía seleccionar y cribar qué contactos podían acceder a tu información personal, de manera que tus amigos no tenían el mismo acceso que tus compañeros de trabajo (quizá no quieras que tu jefe vea qué estuviste haciendo el pasado fin de semana, ¿no?)

En fin, que aunque se desarrollaron versiones para PC Windows, Mac (como Microsoft Messenger para Mac), iPhone, Android, BlackBerry, Symbian, Xbox 360 o Windows Phone en una última versión estable de 2012, se anunció en noviembre de ese mismo año el final de su servicio. Este empezó a ejecutarse en abril de 2013, cuando sus usuarios fueron migrándose de manera escalonada al ya mencionado Skype, que pasó a integrarse en los distintos sistemas operativos y paquetes de comunicación de Microsoft.

Por tanto lo de descargar Microsoft Messenger para Windows 10 puedes hacerlo, pero no te va a funcionar. Olvida esas versiones que hablan de MSN 2015, 2017, online en la web o en APK para dispositivos Android: no vas a poder iniciar sesión porque no existe, ha terminado: descárgate Skype.