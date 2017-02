¿Cómo? ¿Todavía no sabes qué es WinRAR? Se trata de una potente herramienta para comprimir y descomprimir archivos. Bueno, esta es su principal función porque dispone de otras y seguro que la has utilizado muchísimas veces. Lo cierto es que si te estás preguntando, o alguna vez lo has hecho, para qué sirve la respuesta es fácil: ahorrar espacio de almacenamiento, acortar los tiempos en la transmisión de archivos por Internet o crear copias de seguridad.

Aunque quizá también deberías saber qué es un archivo RAR, que es el formato con el que trabaja habitualmente esta aplicación para Windows 10: por explicarlo sencilla y llanamente, podríamos decir que es un fichero que dentro tiene otros ficheros. Es decir, que se pueden agrupar documentos, imágenes, vídeos, canciones, ejecutables… cualquier archivo que quieras sin que necesariamente pertenezcan al mismo tipo. Y se agrupan mediante técnicas de compresión que hace que se ahorre espacio de almacenamiento. Hay diferentes apps compatibles con esta extensión pero lo más idóneo para trabajar con ella es utilizar WinRAR 64 bits.

Sin duda una de las apps imprescindibles en tu ordenador.

Ten en cuenta que su utilización te será muy útil a la hora de llevar a cabo intercambios virtuales de información: no sólo porque ahorres tiempo sino porque también necesitarás menos recursos y datos para transferir cualquier paquete de datos. Piensa por ejemplo que quisieses subir un archivo a un servicio de almacenamiento online como MEGA, Dropbox o Google Drive: reducirá tiempo en la transferencia y ocupará menos.

Características principales

Lo que nos vamos a encontrar al abrir la aplicación es una herramienta similar a un explorador de archivos. Desde ella se pueden administrar los diferentes archivos del disco duro o cualquier otra unidad, para generar paquetes comprimidos o extraerlos. Cuenta con las siguientes funciones y características principales:

Función para crear archivos comprimidos.

Herramienta para la creación de backups o copias de seguridad.

Extracción y descompresión.

Eliminación.

Búsqueda de comprimidos en el disco duro.

Asistente de compresión y descompresión.

Función para reparar archivos dañados.

Se trata sin duda de una de las utilidades más completas y que en esta nueva versión 5.40 ha mejorado en diferentes aspectos la inmeditamente anterior, la 5.3. Eso sí, aquí tienes una versión de evaluación por lo que si quieres el programa activado o full, como quieras llamarlo, tendrás que comprarlo (cómpralo si te interesa, anda, déjate de cracks y cosas raras).

¿Qué archivos comprime y descomprime WinRAR?

La aplicación es compatible con un buen número de formatos de uso habitual. Para comprimir, igual que el resto de herramientas similares como WinZip o 7zip está más limitado: RAR, RAR5 y ZIP. En cambio, los formatos compatibles que soporta para descomprimir son RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, Z y 7z.

Aquí encontrarás la versión para sistemas de 64 bits, mientras que los que son de 32 bits tienen su propio desarrollo de la herramienta. Hazte ya con ella e incorpórala al paquete de utilidades de tu ordenador.