Si necesitamos una imagen de una web o un programa, necesitamos recurrir a las capturas de pantalla para poder más tarde exportar estas imágenes en el formato que queramos. El problema es que Windows no ofrece muchas opciones para realizar esta labor y por lo tanto no resulta cómodo si no disponemos de un programa que pueda ayudarnos.

Capturador de pantalla para Windows

WinSnap es una herramienta con la que no solo podremos tomar capturas de pantalla sino que podremos hacerlo con mucha facilidad y con una serie de opciones no disponibles en otros programas similares.

Una de sus principales características es la capacidad para poder tomar capturas de ventanas cuyas esquinas son redondeadas (como las de Windows Vista o Windows 7), muy útil si no queremos que las imágenes que tomemos pierdan cierto atractivo.

También es capaz de eliminar el efecto del entorno Aero, permite tomar imágenes en formato PNG con dos tipos de fondo diferentes y realizar capturas multiobjeto (por si necesitamos capturar dos ventanas de un mismo programa a la vez).

Una vez hayamos tomado la captura de pantalla podremos aplicarle efectos como reflejos, sombras, contornos o aplicar una marca de agua, además de poder elegir el formato, la calidad y el tamaño de la imagen.