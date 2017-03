Vanessa Martín 0 / 10

WinZip Self-Extractor es una aplicación enfocada a la creación de autoextraíbles, tremendamente útil para facilitar la extracción de archivos comprimidos en cualquier PC, tanto si éste dispone de un software compresor de archivos como si no. Es, por tanto, una de las mejores soluciones para la distribución de paquetes de ficheros.



Así, resulta muy útil generar ficheros en formato ejecutable con WinZip Self-Extractor, que después podrás transportar y descomprimir de forma automática en cualquier equipo.



Pero, no sólo eso, WinZip Self-Extractor es una sencilla alternativa para crear tus propios instaladores de programas.



Si bien esta aplicación no es tan completa ni dispone de tantas opciones como los programas enfocados exclusivamente a la creación de instaladores (tales como Inno Setup o InstallShield), sí es cierto que se presenta como una de las alternativas más sencillas para conseguir que la descompresión y la instalación de un conjunto de ficheros se lance de manera automática.



Descubre toda la eficacia de compresión de WinZip junto con las posibilidades que te ofrece la creación de ficheros autoextraíbles, gracias a WinZip Self-Extractor.

Requisitos e información adicional: No se permite la distribución de los ficheros generados con la versión de evaluación.

