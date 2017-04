Desde Windows 95 hasta Windows 7, pasando por los 98, XP, Vista y demás, al sistema operativo de Microsoft le ha acompañado de forma nativa un editor de texto básico pero eficaz. Se trata de WordPad, con más funciones para escribir y dar formato a los textos que el Bloc de Notas pero más básico que Microsoft Word, el editor de Office.

Un editor de texto básico pero eficaz

Pero, ¿qué tenía de bueno a pesar de ser inferior a Word? Efectivamente, que era gratis. No obstante a partir del ya mencionado Windows 7 (la última actualización estable es para este S.O.) ya no se encuentra integrado sino que hay que descargarlo de la store de Microsoft. Pero bueno, no es ningún drama: puedes descargar gratis versiones alternativas, y aprovechar así todas las características que puede ofrecer uno de los editores de texto más funcionales que puedes encontrar en el mercado.

Así que ahora que ya sabes qué es, te contamos que la idiosincrasia de sencillez en el diseño y en su uso continúa intacta. Con una interfaz similar al Word de Office (con el que es inevitable compararlo), nos encontramos con que es más básica. Perfecta para aquellos que únicamente necesitan una herramienta funcional con la que dar forma a sus textos y no necesitan disponer de grandes funciones de formato (en ese caso, pueden descargar paquetes ofimáticos alternativos como LibreOffice si lo que quieren es no pagar).

Más ligero y para aquellos que no necesitan todas las funciones de Microsoft Word, LibreOffice u OpenOffice.

Características principales

Estamos hablando de uno de los mejores, si no el mejor, editor de textos gratuitos de funciones básicas. Sólo por la simple garantía de saber que será compatible con los archivos y formatos de Microsoft ya vale la pena su descarga:

Tipos de documento compatible: PDF, TXT, DOC, DOCX y texto de formato enriquecido o RTF.

Abre archivos desde el disco local.

Lee documentos de Internet.

Visor de textos en PDF.

Edición simple de archivos de Word.

Función para imprimir.

Saltos de página.

Búsqueda de palabras y cadenas en el texto.

Sin embargo encontramos en WordPad 10 ciertos aspectos que son mejorables. Por ejemplo no dispone de un descargador de documentos online, ni de la posibilidad de convertir el formato del documento a PDF. También se echa de menos un lector de libros electrónicos y, por supuesto, una traducción al español.