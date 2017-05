Si nos remontamos a la era inicial de Internet, allá por la mitad de los 90, Yahoo! ocupa un lugar de referencia. Fue una de las primeras grandes compañías que crecieron en este entorno y su app de mensajería instantánea y chat, Yahoo! Messenger, lleva ofreciendo su servicio desde entonces.

Ha llovido mucho desde aquellas fechas y el aspecto de este servicio, evidentemente, ya no es el que era. Renovado y adaptado a los tiempos que corren (no como Microsoft Messenger, coetánea que ha sucumbido a la modernidad para ser reemplazado por Skype), cuenta además del cliente para Windows con aplicaciones para iPhone y para Android.

El Messenger de Yahoo!

Y es posible que no sea tan competente como otras apps… por ejemplo no nos permite hacer videollamadas o enviar mensajes con voz utilizando el protocolo VoIP (una función que no habría estado de más, la verdad), pero cuenta con características prácticas y funcionales que se unen a una de sus grandes ventajas frente a otros servicios de las mismas características: su gran número de usuarios.

Porque si otras aplicaciones y servicios de mensajería y chat (Telegram LINE, Viber…) han tenido que bregar para hacerse un hueco entre los usuarios, la de Yahoo! no tanto porque ya contaba con cientos de millones de usuarios de correo electrónico incluso antes de que Google lanzase su Gmail.

Chatea y comunícate con tus contactos de correo electrónico.

Características principales

Estas son las principales funciones que ofrece una app que no pretende postularse como alternativa a WhatsApp o a cualquier otra app, sino como la mensajería para los contactos que ya tienes en Yahoo!:

Envía mensajes de texto a tus contactos de correo.

Comparte fotos en alta resolución. Comparte incluso álbumes enteros a modo de carrusel fotográfico.

Borra los mensajes de los que te hayas arrepentido de haber enviado.

Exprésate con más detalle enviando animaciones GIF.

Forma grupos de contactos.

Valora los mensajes de las demás personas con un like .

. Sincroniza tus conversaciones con las versiones para smartphone y web en el correo.

Han pasado ya hace casi 20 años desde que se creó (casi nada), y hay quien lo sigue utilizando desde 1998. Las versiones anteriores del chat de Yahoo! ya no funcionan porque desde 2016 se decidió renovar aplicación y red. Ahora hay que descargar esta app, cuyas funciones son todas gratis, e iniciar sesión con tu e-mail. Al menos, eso sí, puedes importar tus contactos de golpe.