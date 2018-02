ZWCAD es un programa de diseño asistido por ordenador (CAD) para diseño y dibujo técnico en 2D y 3D mucho más asequible que el gran software del sector AutoCAD que garantiza la compatibilidad con el formato de dibujo computarizado .dwg, utilizado por el anterior.

El software ha sido rediseñado desde la presentación de su anterior versión para esforzarse más en presentar al usuario un programa con una curva de aprendizaje muy reducida, con las últimas novedades del sector y que permite ahorrar tiempo en el trabajo. Además, su interfaz tiene un brillo menor y mayor contraste y el color de la paleta es similar al color de fondo del modelo para trabajar de forma más cómoda durante horas.

Diseña objetos, edificios, circuitos y estructuras de todo tipo en dos y tres dimensiones en un software CAD de lo más completo.

Características de este completo software CAD

Entre las funciones más importantes de este software de diseño CAD podemos nombrar las siguientes:

Motor de imagen de ZWCAD que permite insertar o editar imágenes de mapas de bits en varios formatos de imagen: BMP, TIFF, GIF, JPG, PCX, TARGA y ECW.

que permite insertar o editar imágenes de mapas de bits en varios formatos de imagen: BMP, TIFF, GIF, JPG, PCX, TARGA y ECW. Los Mleaders (o Directriz Múltiple) permiten añadir anotaciones a múltiples líneas de indicación.

El usuario podrá rellenar un área con varios patrones de relleno predefinidos, sólidos o degradados para conseguir un dibujo final mucho más real que presentar.

La Nube de Revisión permite seleccionar algunas áreas de un dibujo que haya que revisar posteriormente en Caligrafía o estilo Normal o incluso mediante formas.

Los completos menús de herramientas incluyen nuevos objetos de Arquitectura, Mecánica y Electricidad.

El software incluye un Administrador de propiedades de capas que muestra todas las capas del dibujo y sus propiedades para su modificación.

El Centro de diseño permite buscar y acceder a todos los recursos CAD almacenados en el equipo.

Y todas estas opciones y muchas más se encuentran organizadas sobre una interfaz de usuario que resulta muy familiar a los usuarios de Windows gracias a su método de manejo de menús, barras de herramienta o cuadros de diálogo. Además, el usuario podrá personalizar su interfaz para modificar el menú, las teclas rápidas o los alias del programa y adaptarlos a sus necesidades.

Este software, obviamente, dispone de una licencia comercial. Sin embargo, el desarrollador ofrece una versión de evaluación limitada que el usuario puede probar durante un mes antes de decidirse en comprarla o no. Además, su precio es mucho más razonable que el de su principal competidor, no dispone de actualizaciones anuales obligatorias y su licencia es permanente, sin suscripciones ni cuotas. Si eres un profesional del diseño y el modelado 3D, no dejes de probar este interesante y completo software CAD.