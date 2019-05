Cada día es más habitual usar una VPN para conectarnos a Internet. Lo que debe ser un espacio público libre y abierto cada vez lo es menos, y los servicios VPN se vuelven eficaces en este contexto por las numerosas ventajas que pueden aportar a nuestra navegación y a la protección de nuestra identidad digital. Y tú, ¿tienes claras todas las ventajas que proporciona contratar un servicio VPN? Quizás hayas oído hablar del cambio de dirección IP o de la encriptación de comunicaciones, pero realmente no le encuentres un sentido práctico y útil porque total, no eres ningún terrorista y estas cosas no están hechas para ti.

Estás muy equivocado. Y para demostrarlo no te enumeramos aquí una por una las características de una VPN. Lo mejor es mostrarte exactamente algunas de las ventajas más relevantes obtienes al contratar un servicio como Surfshark para tus conexiones a Internet.

Evitar la censura

Internet pretendía eliminar las barreras geográficas, pero la censura hace estragos. En países como China o Rusia, es habitual restringir el acceso a páginas web, tanto desde fuera de esos países como desde dentro para sus habitantes. Las plataformas VPN se saltan esta restricción y dan acceso a todo el contenido estés donde estés. Al ocultar tu dirección IP los servidores no pueden saber con exactitud desde donde te conectas: basta con hacerles creer que lo haces desde un territorio que sí tiene acceso a ese contenido.

Muy útil para los sufridos usuarios de estos países o sus familiares y amigos en el exilio pero, ¿qué hay de nosotros? Seguro que has oído hablar del catálogo de películas de Netflix solo disponible en Estados Unidos o de los canales de TV que solo se pueden visualizar si estás en un determinado lugar… ¿Hace falta decir más? Una VPN te da acceso directo a todo ese contenido evitando molestas restricciones geográficas. YouTube nunca más te prohibirá ver un vídeo por estar en lo alto de una montaña.

Bloquear anuncios, rastreadores y malware

Navegar por Internet hoy en día es como caminar por un campo lleno de minas. Todas las páginas que visitamos explotan de forma salvaje la publicidad y cuentan con cientos de herramientas de tracking y monitorización que intentan analizar nuestro comportamiento para después vendernos publicidad de la forma más eficiente posible. Somos cobayas humanas para los departamentos publicitarios y de marketing online, por no hablar directamente de aquellos que sin escrúpulos utilizan todo tipo de malware para robar identidades, datos y cuentas, incluso hasta dejar los ordenadores inservibles.

Una de las funciones de Surfshark precisamente protege al usuario de todas esas injerencias y peligros, la herramienta CleanWeb™. Se acabaron los anuncios basura en las páginas que visitamos. Se terminó eso de recolectar nuestros gustos y patrones de navegación para venderme zapatos o bicicletas en la próxima visita. De paso, los cacos de Internet lo tendrás mucho más difícil para robarte los datos bancarios o instalar programas espía en tu computadora. Navegación más limpia, honesta y segura.

Los mejores precios de Internet

Quizás sea una de las ventajas más desconocidas entre los usuarios de usar una VPN, pero como comprobarás es de las más útiles. ¿A quién no le hierve la sangre al descubrir que podría haber conseguido algo más barato? Peor aún, cuando lo sabes y por condiciones de ubicación quedas excluido de la oferta… En Internet es muy común que un producto tenga diferentes precios en función del origen de la visita. ¿A que no quieres comprar bombillas 30 céntimos más caras por vivir en el jolgorio de España en lugar de la cuadrada Alemania? Pues esta máxima se aplica en todo Internet y en cualquier cosa que puedas comprar allí.

Productos en tiendas, billetes de transporte en avión o tren, seguros médicos, cursos o formaciones… Hay que reconocer que no todo el mundo en la red es tan malvado y aplica este tipo de exclusiones, pero hay quien lo hace, y ante ellos usar una VPN es la solución ideal. Si un billete de avión te cuesta más de 2000 euros, prueba a realizar la misma consulta a través de Surfshark modificando tu dirección IP. Desgraciadamente podrías encontrarte sorpresas como esta que te mostramos: un vuelo rebajado en una importante cantidad solo por cambiar el lugar de origen desde el que realizamos la compra.

Estos son solo algunos casos prácticos en los que una VPN viene de maravilla, pero no son los únicos: la descarga de torrents y el uso de P2P está cada vez más perseguido en determinados países, las conexiones a través de redes Wi-Fi públicas son un foco de peligros, tus operaciones de banca podrían ser monitorizadas y con ellas los datos de acceso a tu cuenta, tu monedero de criptomonedas podría verse comprometido, el doxing o el swatting podrían preocuparte si juegas online… Piénsalo bien y protege tu identidad digital desde ahora mismo si no quieres verte en un mar de problemas.