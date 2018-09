Desde hace varios años Amazon monopoliza el terreno de las compras online y se ha convertido en el gran gigante del sector, diversificando hasta el infinito la cantidad de productos que es capaz de llevar hasta la puerta de casa en tiempo récord y con precios casi surrealistas. Millones de personas en todo el mundo y también en España utilizan Amazon para realizar sus compras por Internet con mayor comodidad, pero no todos disfrutan de las mismas ventajas. ¿Conoces Amazon Prime y las cosas que puede hacer por ti? Te explicamos en detalle qué es, qué ventajas podrás obtener si decides ser parte y cuánto cuesta, una de las grandes polémicas de estos últimos días.

Qué es Amazon Prime

Amazon Prime es un servicio ofrecido por Amazon que proporciona diferentes ventajas a la hora de realizar tus compras en su tienda a la vez que da acceso a diferentes plataformas web de cine y música en streaming, lectura de libros electrónicos, almacenamiento de fotografías o productos para los aficionados a los videojuegos de la casa entre otros muchos. Mediante una suscripción mensual o anual, los usuarios pueden recibir en casa sus compras incluso en el mismo día gratis y disponer de acceso a todo el ecosistema de servicios web ofrecidos por la empresa, aunque no en todos los casos de forma ilimitada. Está disponible en España desde septiembre de 2011. Anteriormente este servicio era conocido como Amazon Premium, pero en 2017 cambió de nombre. Por cierto, el servicio se puede probar gratis durante 30 días sin ningún tipo de compromiso de permanencia, podrás cancelar cuando quieras.

Qué ventajas tiene

La cantidad de ventajas que Amazon Prime ofrece a todo aquel que decide contar con sus servicios es realmente extensa. Desde el año 2011 se ha ido incrementando progresivamente.

Servicios de entrega de compras

Servicio Entrega Hoy gratis

En determinadas ciudades como Madrid o Barcelona y alrededores, puedes pedir por la mañana y recibir tu pedido incluso la misma tarde noche de ese día entre las 18:30 y las 22:00. Eso sí, como condición han de ser productos gestionados directamente por Amazon y por un importe igual o superior a los 29 euros. Dispones de alrededor de 1 millón de productos en total que pueden ser entregados mediante esta modalidad.

Servicio Envío en 1 día gratis

Pese al nombre, este servicio gratuito de entrega a domicilio emplea entre2 o 3 días, lo que no quita que el plazo pueda ser de un día si te encuentras en las grandes ciudades o sus proximidades. En este caso sin cantidad mínima de compras, y el sábado también se pueden realizar entregas en esas determinadas zonas de las que hablábamos anteriormente. También se ciñe a productos que son gestionados y vendidos directamente por Amazon, en otros casos los plazos se amplían aunque el transporte sigue siendo gratuito, eso sí.

Ilustración de las entregas a domicilio de Amazon Prime

Prime Now en 2 horas

El servicio más exclusivo ofrece llevar tus compras hasta la puerta de tu casa en dos horas. Un ejército de transportistas puestos al alcance de los habitantes de las grandes urbes como Madrid (6,90 euros y entregas los siete días de la semana entre las 7 de la mañana y las 12 de la noche), Barcelona (5,90 y mismo horario que Madrid excepto los domingos que empiezan dos horas más tarde) o Valencia (6,90 y toda la semana, pero desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche). El catálogo de productos se reduce eso sí.

Fines de semana

La gente de Amazon no descansa ni en fines de semana y puedes recibir tus compras incluso en sábado y domingo. No es un servicio disponible en todas partes, más bien se ciñe a las grandes ciudades como te puedes imaginar, que a la vez son los grandes polos logísticos de la empresa. Es un servicio que no está disponible con la promoción de entrega en el mismo día, sí con la siguiente.

Amazon Locker

Así se llaman los centros de almacenamiento que Amazon tiene repartidos en distintos puntos de las grandes ciudades. Solo tienes que pedir que lo lleven hasta allí para poder recogerlo tú mismo. Es válido para las entregas en un día para los productos gestionados por Amazon y 2 o 3 días para otros millones de productos más.

Puntos de recogida

5700 puntos de recogida repartidos por toda la península y Baleares, totalmente gratuitos. Es válido para las compras a recibir en un día, pero si lo quieres el mismo día por 6,99 euros por producto lo puedes tener.

Servicios de ocio digital

Prime Video

Amazon cuenta con su propia plataforma multimedia con películas y series al estilo de Netflix y HBO. Con Amazon Prime una de las ventajas más importantes que tienes es el acceso a Prime Video para poder disfrutar de todo ese contenido. Puedes verlo en TV inteligente, móviles, tabletas, ordenadores, pinchos USB... La idea es competir contra los gigantes del sector y para eso ya han puesto en marcha la emisión de series de producción propia, llamadas Prime Originals. Este servicio ofrece una prueba gratuita de 30 días si no eres usuario de Prime, después son 4,99 euros al mes.

Prime Originals de Amazon Video

Puedes ver el contenido sin conexión Internet gracias a las apps móviles que hay para iOS y para Android y es posible usar la suscripción en hasta 3 dispositivos a la vez. Además ofrecen un par de cosas adicionales como son el servicio X-Ray, capaz de detectar películas, actores e incluso canciones y ofrecerte información de los mismos y contenido relacionado y un sistema avanzado de control de consumo de datos para evitar fundirte todos los datos mientras usas el servicio.

Prime Music

Twitch Prime

Amazon Photos y Amazon Drive

El Spotify de Amazon es el último servicio que ofrecen y también está incluido en Amazon Prime, por lo que si contratas esta modalidad tienes acceso a un catálogo de. Puedes escuchar música en cualquier dispositivo y descargarla para oírla sin conexión, pero en este caso hay una limitación: 40 horas de reproducción sin anuncios al mes, después te tocará tragarte la publicidad. Hay acceso a listas de reproducción curadas por el propio equipo de Amazon y también una selección de emisoras de radio realizada por estos mismos "expertos". Es compatible con cualquier dispositivo Android o iOS, PC y Mac, tablets Fire, sistemas centrales de vehículos, dispositivos Sonos y con Denon HEOS. Hay un servicio Unlimited que ofrece mucha más música y cuyo precio es de 9,99 euros. También hay tarifa familia para 6 miembros a 14,99 euros al mes.Twitch es la plataforma de streaming de partidas de videojuego más conocida, y si eres usuario y te suscribes a Prime puedes obtener numerosas recompensas en los juegos más populares como personajes, vehículos, skins y demás. Además disfrutarás de todo su contenido sin anuncios y tendrás una suscripción mensual gratis para apoyar a tu streamerfavorito. Ahora mismo puedes hacerte con contenido exclusivo para títulos como Rainbow Six Siege, PUBG y Overwatch entre otros.

Un disco duro en la nube para almacenar todas tus fotografías y poder verlas desde cualquier dispositivo sincronizado con tu cuenta. Si no tienes reparos con almacenar tus fotos en servidores de empresas y que estén colgadas en la red es una buena alternativa de almacenamiento que liberará espacio en tus discos duros locales. Los clientes de Prime tienen 5GB gratis, y por cierto las fotos no sufren ningún tipo de compresión o pérdida de calidad. Tambien cabe recordar que funciona como disco duro para todo tipo de archivos, una alternativa directa a Google Drive para almacenar información en la nube.

Prime Reading

Ilustración de Prime Reading

Otra de las ventajas que ofrece la suscripción a Prime es la de acceder a cientos de libros electrónicos de forma gratuita de todos los géneros posibles y que además se actualizan de forma constante. Amazon es uno de los principales vendedores de tabletas especializadas en lectura, los llamados ebooks electrónicos, a través de sus conocidos lectores Kindle. En cualquier caso no necesitas tener una de estos aparatos para poder usar Reading, ya que con las apps de Kindle para Android y para iPhone puedes hacerlo.

Ofertas Flash, preventa de lanzamientos y Amazon Familia

Si lo tuyo son las compras siendo cliente Prime tendrás acceso prioritario a las ofertas de última hora, enterándote 30 minutos antes de los demás para que puedas hacerte con los mejores productos al mejor precio. También puedes realizar tus reservas de productos especiales con lanzamiento anunciado previamente y recibir el producto el mismo día gratis. Es una opción disponible con la de entregas en un día y está disponible en libros, videojuegos o DVDs. Para rematar si sois una familia en casa y tenéis Amazon Prime podéis disfrutar de diferentes ventajas relacionadas y obtener hasta un 15% de descuento en compras. También tendrás acceso a ofertas exclusivas para los más pequeños de la casa y obtendrás recomendaciones personalizadas en función de tus hábitos de consumo.

Cuánto cuesta Amazon Prime

El precio del servicio Amazon Prime es de 4,99 euros al mes. Por tan sólo esa cantidad tendrás acceso a todos los servicios que hemos ido desgranando a lo largo del artículo. Si en lugar de realizar una suscripción mensual realizas una suscripción anual, el precio es de 36 euros, lo que supone un ahorro del 40% y deja la cuota anual en 3 euros. Hasta el pasado mes de agosto, el precio de la suscripción anual era de tan solo 19,99 euros al mes. Amazon ha decidido subirlo un 80% argumentando que ha existido un aumento de los servicios ofrecidos durante los últimos años.

La realidad es que el número de servicios actualmente disponibles es prácticamente el mismo que el que disfrutan nuestros vecinos europeos, y el precio en la gran mayoría de los casos sigue siendo comparativamente inferior en nuestro país. Sin embargo, también hay argumentos en contra: Amazon Prime está concebido como un servicio completo donde debes contratar todo o nada. No hay posibilidad de trocear esa oferta para suscribir solo los servicios que más te interesan y con ello pagar una cuota menor. Si decides hacerte miembro, estarás obligado a aceptar todo el contenido del paquete ofertado. ¿Merece la pena? Eso solo lo puedes decidir tú, pero si eres comprador habitual en Amazon y te has suscrito a Prime es porque te interesan principalmente los envíos "gratuitos" de compras a domicilio. Solo tú sabes cuánto compras y si te sale a cuenta formar parte.