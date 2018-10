Gracias a los teléfonos móviles hoy en día lo tenemos más fácil que nunca para comunicarnos con nuestros amigos y familiares. Sin embargo, no todos los que contactan con nosotros a través del móvil son personas con las que queremos hablar. En ocasiones son timos telefónicos, telemarketing, gente que por alguna extraña razón no deja de equivocarse de número y etcétera. ¿A ti te pasa? Si la respuesta es “sí”, entonces sigue leyendo: vamos a contarte cómo bloquear un número de teléfono en Android para que no vuelvan a molestarte. Sigue los pasos que te damos a continuación y no volverás a tener problemas.

Antes de entrar en materia conviene aclarar que distintos fabricantes ofrecen sus propias soluciones para bloquear números de teléfono. Los principales, al menos, lo vienen haciendo de unos años a esta parte e incluso ofrecen un servicio de identificación de números de teléfono. Hace unos años no existía una forma general de hacer esto, con lo que cada fabricante ha implementado la suya propia.

Bloquear números de teléfono en Android

Bloqueo de llamadas con el método del fabricante

Evitar recibir llamadas no deseadas a través de las características que los fabricantes incluyen en los terminales Android, como ya dijimos, difiere dependiendo de la marca. No sólo eso; también depende de la versión del sistema operativo que esté ejecutando tu terminal.

Si tienes un smartphone de las últimas generaciones, actualizado a la última versión de Android, seguro que tu fabricante tiene una forma de que puedas bloquear los números de teléfono que te molesten. En caso contrario, tendrás que usar otros métodos que detallaremos más adelante.

En cualquier caso, existe una forma más o menos "universal" de hacerlo (si no te importa bucear por los menús). Abre la app del teléfono y pulsar el botón del menú (los tres puntos de la esquina superior derecha). Desde ahí ve a “Ajustes” y después a “Bloquear números”, donde podrás añadir qué números quieres bloquear manualmente, desde tu lista de contactos o desde los números que te hayan contactado más recientemente.

Bloquear números de teléfono con una aplicación

Si tu terminal Android no está al día en lo que a actualizaciones de sistema se refiere, o si quieres completar la característica de bloqueo como acabamos de mencionar, entonces tendrás que usar una app de terceros. A continuación te vamos a dar algunas sugerencias.

Truecaller, una de las más populares

Truecaller en ejecución

Si algo se puede decir de Truecaller es que lleva mucho tiempo siendo una referencia dentro del bloqueo de llamadas indeseadas, gracias en gran parte a un fuerte componente social: son los usuarios los que mantienen actualizada la lista de números de spam; los que reportan cada uno de ellos y avisan a los demás.

Usarla es muy sencillo: nada más instalarla nos pedirá permiso para bloquear automáticamente los números denunciados por los usuarios, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Si alguno se escapa al ojo de los vigilantes, podrás añadirlo manualmente a la lista negra para que no vuelva a molestarte.

Y no menos importante que el bloqueo de llamadas, Truecaller también permite bloquear spam por sms, aunque para ello te pedirá convertirse en tu aplicación de mensajes por defecto. Por lo demás, una buena opción a tener en cuenta aunque cuenta con publicidad in-app.

Truecaller 9.19.11 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

Call Blocker, de las mejores de su clase

Imágenes de Call Blocker

Aunque no tenga la misma popularidad que Truecaller, la verdad es que Call Blocker es una app muy completa que vale la pena probar. Es realmente sencilla de utilizar y nos permitirá configurar fácilmente una lista negra desde cero.

Call Blocker incluye todo lo que cabría esperar de una aplicación de su clase, con especial mención a la detección de estafas con un tono y la posibilidad de crear una lista blanca de contactos, para la que siempre estaremos disponibles. Como punto negativo podemos destacar que, al igual que Truecaller, esta app tiene publicidad incorporada.

Call Blocker 5.2.76.00 Idioma Español S.O. Android Licencia gratis Descargar

En esta era en la que las llamadas de spam especialmente están a la orden del día, se vuelve casi imperativo saber cómo bloquear llamadas y números de teléfono. Con las opciones que te hemos dado no deberías tener ningún problema para hacerlo, y seguramente te ahorrarán más de un dolor de cabeza.