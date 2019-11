Viernes noche: te preparas una cena suculenta y enchufas tu servicio de entretenimiento favorito para disfrutar de una buena película o serie, el típico ratito de peli, sofá y manta. Cuando encuentras lo que quieres ver e intentas reproducirlo un mensaje echa por tierra el plan: no puedes ver el contenido por restricciones geográficas. Sucede en YouTube, en Netflix y hasta en Spotify: ofrecen contenido que no está disponible a nivel mundial y es solo accesible en función del lugar en el que te encuentres. No se trata de boicotear tu entretenimiento como tal, sino más bien de las imposiciones que aplican los propietarios del contenido, cuyos derechos de emisión y reproducción pueden estar en manos de varios grupos, cada uno de ellos enfocado en un determinado mercado. Algo parecido a la película que ya se ha estrenado en Estados Unidos y aún no puede verse en nuestro país, pero aplicado a cualquier contenido digitalizado y llevado al extremo.

¿Hay forma de poder ver todo ese contenido con independencia de nuestra ubicación geográfica? Efectivamente la hay, y pasa por utilizar cualquiera de los servicios VPN disponibles en el mercado. Este tipo de plataformas ofrecen al usuario servidores de todas partes del mundo, por lo que basta con conectarse a ellos para hacernos pasar por una visita procedente de cualquier país aceptado. ¿Que el contenido solo se puede ver en Estados Unidos? Utilizas un servidor de Washington y asunto arreglado. ¿Que la última canción K-Pop de tu grupo favorito solo puede verse en YouTube Music de Corea del Sur? Basta con que te conectes a un servidor de Seúl para pasar por un ciudadano más de aquel país.

Mejores VPN para acceder al contenido restringido de Netflix y otras plataformas

Netflix en la pantalla de una TV

Si estás interesado en este tipo de servicios por las evidentes ventajas que ofrecen en materia de entretenimiento (ya hablamos en otra ocasión de algunas ventajas de las VPN) lo primero que debes saber es que existen VPN gratuitas y de pago. No hace falta ser muy inteligente para suponer que las de pago funcionan mejor y más rápido. Y precisamente el acceso a contenido restringido en plataformas multimedia es uno de los grandes reclamos de las empresas que se dedican a ofrecerlos.

Si estás buscando los mejores servidores en VPN Qué es podrás comparar entre todos los disponibles y ver cuáles realmente funcionan bien, con especial detalle en su compatibilidad con Netflix y otras plataformas de contenido amigas de la restricción geográfica. Podrás consultar precios, análisis de uso detallados para poder comprobar su efectividad y si la velocidad de conexión se resiente (usar cualquier VPN implica una reducción de la velocidad de la conexión, pero hay servicios VPN que gestionan este aspecto mejor que otros) y accesos directos hasta las páginas web correspondiente si quieres contratar alguno.

¿Qué ocurre con las soluciones gratuitas? Lo normal es que el número de servidores disponibles sea muy inferior y posiblemente no incluya alguno en el país que te interesa. También es común que la velocidad de la conexión no sea todo lo rápido que debiera, especialmente cuando hablamos de hacer streaming de contenidos. Y por último queda en entredicho la seguridad de tus datos: si no ganan dinero contigo, siempre existirá la posibilidad de comerciar con ellos, y eso no parece lo más conveniente cuando lo que se busca es privacidad y anonimato.

En todos los casos bastará con que localices un servidor en un país compatible con el contenido y te conectes a él. Después podrás entrar en Netflix, Prime Video, HBO, Tidal o lo que quiera que sea que tengas entre manos y reproducir el contenido que quieras sin restricciones. Eso sí, puestos a contratar un servicio, compara bien entre todas las alternativas; cuantos más servidores ofrezca, y mayor sea la velocidad de conexión que proporcionan, mejor para tu tiempo libre. No olvides echar también un vistazo a la jurisdicción legal en la que opera cada servicio y a su política de almacenamiento de logs y registros de uso.