WhatsApp es la app de mensajería líder indiscutible en el terreno y no hay quien le tosa. Sin embargo sí existen apps que, basadas en esta, están restando cuota de mercado de manera indirecta al producto de Facebook: hablamos de los MODs de WhatsApp, versiones modificadas del cliente original que añaden nuevas funciones y extras, algunas muy demandadas por los usuarios. Herramientas como WhatsApp Plus, la primera en aparecer, GBWhatsApp o FMWhatsApp son cada día más utilizadas, y si no lo son más es porque mucha gente se pregunta y con razón, ¿son seguras? En las siguientes líneas trataremos de responder a esta pregunta y si es recomendable su uso atendiendo a este problema.

MODs de WhatsApp, seguridad o inseguridad entre comillas

No nos andaremos con rodeos: utilizar un MOD de WhatsApp actualmente no es una práctica 100% segura. Existen riesgos, y aquí los descubriremos, pero también podrás comprobar por ti mismo que son riesgos limitados, o cuanto menos asumibles por diferentes razones, especialmente si estás muy interesado en usarlos por alguna característica no disponible de otra manera.

Un asunto legal

El único WhatsApp oficial es el de toda la vida, el creado por Jan Koum y posteriormente comprado por Facebook. Cualquier otra cosa será una modificación de la app que se aprovecha de la ingeniería inversa para usar el código original de WhatsApp y modificarlo. Usar un MOD de WhatsApp no es ilegal, pero sí lo es usar ingeniería inversa sobre el cliente oficial para crear una versión modificada del mismo, especialmente si te lucras con ella. Como usuario no estás haciendo nada ilegal al usar un MOD, pero su creador sí está violando las condiciones y términos de uso de WhatsApp.

Bajo el epígrafe de “Daño a WhatsApp” o a sus usuarios WhatsApp establece que no debes realizar ingeniería inversa sobre el software:

Daño a WhatsApp o a nuestros usuarios. (...) Servicios de maneras no permitidas o no autorizadas, o en formas que nos sobrecarguen, perjudiquen o dañen a nuestros Servicios, sistemas, usuarios u otros, incluido que no debe hacerlo directamente ni por medios automáticos: (a) aplicar ingeniería inversa, alterar, modificar, crear trabajos derivados de, descompilar o extraer código de nuestros Servicios...

Los MODs de WhatsApp hacen precisamente eso, ingeniería inversa sobre el software, por tanto violan los términos de WhatsApp. Además estos términos si se profundiza en ellos son tan amplios como para que puedan considerar que como usuario ayudas indirectamente con el uso a su distribución. Si desde el punto de vista legal WhatsApp quiere llegar tan lejos es decisión suya y de hecho nunca ha ocurrido, pero los términos son claros en este punto y la posibilidad de ser reclamados por vía judicial al usar MODs existe si nos atenemos a lo que se especifica al pie de la letra.

Recopilación y guardado de datos

Desde luego Facebook no es la empresa más segura a la hora de poner nuestros datos en sus manos, y al pertenecer WhatsApp a su ecosistema podemos extender la sombra de la sospecha. Los escándalos respecto a datos de usuarios se suceden en casa de Zuckerberg. En realidad no sabemos absolutamente nada de lo que hacen con nuestra información más allá de lo que ellos mismos quieren contarnos en sus términos de uso. Cuando uno instala WhatsApp y acepta sus condiciones sabe que sus datos están de una forma u otra en los servidores de Facebook.

Las opciones de privacidad y personalización en un MOD de WhatsApp

El único consuelo que nos queda en este caso es saber que existe un mínimo control sobre la actividad de esta multinacional. En el caso de los MODs, esta mínima seguridad desaparece por completo. La manera en la que los MODs tratan los datos de los usuarios y sus conversaciones es todo un misterio y no hay autoridad competente detrás que lo regule. Los desarrolladores de MODs suelen ser personas casi anónimas que en ningún momento cuentan con términos de uso o acuerdos de privacidad. Es evidente que utilizan la infraestructura de WhatsApp de una u otra forma y que por tanto nuestros datos también estarán guardados en los servidores de la empresa oficial, pero esos mismos datos también pasan por la infraestructura del propio MOD sin que sepamos dónde se guardan, quién los custodia o para qué se usan. Esto supone un riesgo a tener en cuenta y hace cumplir la máxima de “más vale malo conocido que bueno por conocer”.

Por otra parte los MODs añaden código fuente al original, y si no somos unos auténticos expertos en seguridad nunca sabremos si ese código es capaz de aprovechar los permisos de acceso que otorgas al instalarlos para recopilar información de nuestra cámara, nuestro micrófono o cualquier otro componente de nuestro sistema operativo.

Baneos: la eterna espada de Damocles

Al aceptar los términos de uso firmas un acuerdo con WhatsApp por el cual te comprometes a no violar los mismos. Hacerlo abre la puerta a todo tipo de represalias por parte de la compañía. Podría no pasar nada, situación en la que están millones de usuarios de MODs, pero para ser sinceros WhatsApp tiene en su mano la posibilidad de suspender tu cuenta temporal o incluso definitivamente, lo que te obligará a cambiar de número de teléfono para seguir usándolo. Y eso contando con que nunca descubran que eres la misma persona baneada anteriormente: según los términos de uso los baneos definitivos afectan al usuario y no sólo al número de teléfono. Si quieren ponerse duros y cruzan datos posiblemente puedan detectar tu cuenta nueva con la que pretendías saltarte el veto.

Para ser sinceros esto es algo que ha ocurrido de forma muy puntual en los últimos años. Los primeros usuarios afectados por medidas de este tipo fueron los del primer WhatsApp Plus, que a finales de 2014 empezaron a ser bloqueados.

Hola, Parece que usted estaba usando a un cliente no autorizado. Código fuente de contención de clientes no autorizados que WhatsApp no puede garantizar como seguro. Su información privada se está transfiriendo a terceros Potencialmente mientras está utilizando a clientes no autorizados. Desinstale su cliente e instálelo en una versión autorizada de: www.whatsapp.com/download. Después de instalar la versión autorizada, comuníquese nuevamente con el servicio de asistencia desde la aplicación. Las respuestas a este correo electrónico no serán leídas. Gracias por su comprensión y cooperación.

En enero de 2015 este bloqueo fue masivo, con un suspenso de cuentas generalizado también en otros clientes diferentes como WhatsAppMD:

WhatsApp Plus, cliente no autorizado WhatsApp Plus no es una aplicación autorizada por parte de WhatsApp. WhatsApp Plus no está asociado con WhatsApp y no apoyamos a WhatsApp Plus. WhatsApp no puede garantizar la seguridad de WhatsApp Plus y su uso puede poner en riesgo los datos personales y privados en tu teléfono móvil. Es posible que WhatsApp Plus comparta tu información con aplicaciones de terceros sin tu conocimiento o permiso. Debes desinstalar esta aplicación y descargar una versión autorizada de WhatsApp desde nuestro sitio web o desde Google Play. Luego podrás usar WhatsApp.

Los últimos clientes aparecidos han corrido mejor suerte y ahora mismo funcionan sin problemas. El último WhatsApp Plus, GBWhatsApp o YoWhatsApp son usados a diario por millones de personas sin mayores riesgos, y una de las claves puede estar en que han conseguido modificar lo justo el código de la app como para vivir en el límite del bien y del mal.

Facebook no quiere que uses otros clientes porque consideran un riesgo de seguridad compartir la información con terceros, y porque a fin de cuentas su negocio está en que uses sus productos y no los de otros. En este caso tiene la sartén por el mango, ya que son los propietarios del servicio y como tal pueden hacer lo que quieran. El riesgo de baneo si usas MODs de WhatsApp existirá siempre, hasta que los términos de uso cambien, cosa que presumiblemente no ocurrirá nunca

Un móvil Samsung sobre un fondo de WhatsApp

Como ejemplo de esos riesgos de seguridad en los que se excusaba Facebook al banear usuarios de MODs, sabed que Rafalense, creador del WhatsApp Plus original, fue acusado de borrar la carpeta de WhatsApp de los usuarios que usaban otros MODs que no eran el suyo y finalmente baneado del foro donde ofrecía soporte oficial: los problemas de seguridad en este campo existen y son reales.

Viva el carnaval: malware disfrazado de MOD

Instalar cualquier cosa desde un lugar no oficial o con baja reputación es por sí mismo un riesgo de seguridad para tu smartphone. Los MODs de WhatsApp no están disponibles en Google Play y eso solo puede ocurrir por dos cosas: porque violan los términos de uso o porque sus creadores creen que no superarán los controles de seguridad, lo cual es aún más sospechoso e inquietante. Solo se pueden descargar desde otros repositorios web.

Si lo haces desde nuestra web puedes estar tranquilo, ya que todos los APKs que ofrecemos han sido probados y analizados con distintos antivirus para comprobar que no contienen malware, pero nada podemos verificar de lo que encuentres en Internet. Además, la popularidad de los MODs de WhatsApp ha provocado que salgan nuevos MODs continuamente: esa demanda produce un efecto llamada para todo aquel interesado en disfrazar un malware como un MOD de WhatsApp.

El riesgo de que descargues malware en lugar de un cliente existe. Por eso debes andar con ojo y descargar MODs solo desde lugares de confianza y leyendo opiniones de otros usuarios que ya han usado la app antes si fuera posible. Serán un buen termómetro para saber si realmente descargas una app o un virus.

Prueba tú mismo los mejores MODs de WhatsApp

Si tras leer esto te has convencido y quieres darles una oportunidad visita nuestro apartado para descargar MODs de WhatsApp gratis para Android. En realidad los MODs son algo exclusivo de esta plataforma y donde han adquirido popularidad. No existen MODs para iPhone u otros sistemas operativos donde esta presente este software de mensajería.