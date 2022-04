WhatsApp es una de las aplicaciones que más utilizamos en nuestro día a día. Justamente por ese motivo, personas malintencionadas tratan de estafar a otros mediante esta plataforma. Al fin y al cabo, en ella pueden encontrar a todo tipo de usuarios con los que aplicar métodos de ingeniería social bien variopintos. Las consecuencias de caer en estas trampas son impredecibles. Es posible que alguien logre suplantar tu identidad, consiga el número de tu tarjeta de crédito o te convenza de que le ingreses cierta cantidad, algunos de los potenciales problemas de seguridad de WhatsApp. Por eso, lo mejor es estar preparado para no terminar picando en alguna de estas estafas. ¿Cómo? Conociendo algunas de las últimas técnicas de engaño que han aparecido en WhatsApp y repasando algunas recomendaciones para evitar ser presa de los estafadores.

Los 6 fraudes más populares en WhatsApp

Repasamos algunos de los fraudes más populares que han circulado por WhatsApp en los últimos meses. ¡Mucho cuidado si te topas con alguno de ellos!

Mamá, este es mi nuevo número

Esta estafa ha sido desvelada por la Policía Nacional en abril de 2022. La táctica que emplean es siempre la misma: contacta con mujeres haciéndoles creer que están hablando con sus hijos. En el mensaje les indican que este es el nuevo número y les piden que les hagan llegar algo de dinero para solucionar un problema urgente.

Detectada una nueva modalidad de #estafa a través de #WhatsApp Los estafadores contactan con mujeres y las engañan haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles, de manera urgente, #dinero con el fin de hacer frente a un problema inmediato pic.twitter.com/sqjbE1SuZm — Policía Nacional (@policia) April 4, 2022

Logran su objetivo gracias a frases cotidianas y verosímiles, como ¿Me puedes hacer una transferencia para pagar una cosa, que no tengo la tarjeta a mano?. Aquellas madres que no advierten que realmente no están hablando con sus hijos, acceden a hacerles llegar la cantidad demandada a un número de cuenta. Según algunos medios, con este sistema, los estafadores han logrado sustraer entre 2.000 y 26.000 euros.

No sé quién eres, pero tengo tu número en mi agenda

Si alguien te pregunta por WhatsApp quién eres y te comenta que ha encontrado tu número en su agenda, desconfía. Salvo en contadas ocasiones, se trata de una estafa. En diciembre de 2021, fue WaBetaInfo, un reputado portal que sigue la actualidad de WhatsApp, quién sacó a la luz esta técnica con la que los estafadores tratan de obtener información personal clave. ¿Cómo lo conseguían? Muy fácil.

Con la excusa de que no conocen a su interlocutor, comienzan a hacer preguntas relacionadas con datos importantes para acceder a cuentas sociales y de correo electrónico. El objetivo no es otro que “secuestrar” los perfiles y cuentas para, más tarde, pedir un rescate a cambio de devolver el acceso a su legítimo dueño. El mismo medio citado anteriormente explica que la amabilidad de los estafadores hace que el usuario engañado se sienta cómodo y facilite información personal sin demasiados impedimentos.

Hola, ¿me pasas el código de verificación?

Mucho cuidado si alguien por WhatsApp te pide un código de comprobación que te acaba de llegar a tu teléfono. Este engaño, que la Policía Nacional ya denunció en septiembre de 2021, podría provocar que perdieras el acceso a tu cuenta. En este caso, los ciberdelincuentes aprovechan que ya tienen acceso a la cuenta de alguno de tus contactos para hacerte creer que el mensaje es legítimo.

Si alguien te solicita el código de verificación de #WhatsApp que has recibido a través de #SMS NO LO HAGAS, están tratando de robar tu cuenta https://t.co/hSG6q94hmF — Policía Nacional (@policia) September 20, 2021

Una vez los estafadores obtienen la numeración, abren tu cuenta en un teléfono móvil y activan la autenticación en dos pasos para evitar que recuperes el acceso a tu perfil. Si has caído en la trampa, no te va a quedar otra que contactar con los administradores de WhatsApp para que ellos te devuelvan tu perfil. Sin embargo, durante todo ese tiempo, los estafadores podrán manipular a tus contactos como ya hicieron contigo.

Un familiar lejano: estafa en WhatsApp

La estafa del familiar lejano ha sido difundida por algunos organismos oficiales, como la Policía Local de Granada, hace apenas 4 meses. ¿Cómo funciona? Alguien contacta contigo mediante WhatsApp haciéndose pasar por un familiar que reside en el extranjero. Primero, inicia un juego en el que te propone adivinar tu identidad. Después, explica que desea volver a España y que necesita ayuda.

Ya lo avisamos, pero los estafadores siguen intentado engañarnos escribiéndonos por WhatsApp diciendo que son familiares a los que hace mucho tiempo que no vemos.

No piques, solo pretenden ganarse tu confianza para que les envíes dinero. pic.twitter.com/NUdlsC4LVB — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) December 29, 2021

El fin de esta estafa es obtener ganancias suplantando la identidad del usuario. Para lograrlo, el estafador tratará de recabar el máximo de datos personales posibles para acceder a las cuentas en línea. Si estás seguro de que no tienes a nadie viviendo en el extranjero, lo mejor es bloquear directamente al usuario y denunciarlo ante las autoridades.

Bizum por error

La Guardia Civil, en octubre de 2021, denunciaba un fraude en el que un usuario solicitaba la devolución de un importe enviado por error mediante Bizum. Evidentemente, se trata de un engaño para que los estafadores se enriquezcan rápidamente a costa del usuario incauto. Es interesante destacar que, en la mayoría de los casos, la devolución solicitada se correspondía con una transacción pequeña, de unos 50 euros.

La Guardia Civil alerta sobre una nueva estafa con Bizum que llega desde Whatsapp

Bizum avisa a quien recibe el dinero con inmediatez, de modo que si no has recibido ninguna notificación lo mejor es no pagar y llamar a quien nos lo reclama. https://t.co/vVKS35N9Bp — Pedirayudas (@Pedirayudas) October 2, 2021

Cuidado con los sorteos y las oportunidades para ganar dinero

Sin centrarnos en ningún caso en concreto, sí que debemos advertirte de dos técnicas que utilizan los estafadores para arrastrar a sus víctimas y obtener dinero o datos valiosos. La mayoría de ellas están relacionadas con oportunidades poco creíbles, como haber ganado un sorteo o poder optar a un puesto de trabajo idílico. En caso de que recibas un mensaje de estas características, lo mejor es que lo descartes y lo pongas en manos de las autoridades.

Los mejores consejos para no caer en las estafas de WhatsApp

En vista de lo expuesto en este artículo, probablemente te preguntes cuál es la mejor manera de estar preparado ante una posible estafa por WhatsApp. Aquí van algunas recomendaciones prácticas para no ser víctima de un fraude: