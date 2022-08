Bizum ha revolucionado los pagos instantáneos entre particulares, habiendo superado ya los 20 millones de usuarios. Sin duda, se trata de una de las mejores apps para pagar a medias entre amigos. Pero que sea una plataforma segura y, en palabras de sus desarrolladores, "instantánea, rápida, cómoda y universal” no significa que sea infalible.

Obviamente, su éxito ha provocado que los ciberdelincuentes y los estafadores pongan el punto de mira sobre esta solución de pagos impulsada por la banca española. Según el Banco de España, estas son las principales estafas a las que nos exponemos por utilizar Bizum.

Las 4 estafas más habituales por Bizum

Si utilizas Bizum, esta información te interesa. Así te pueden intentar timar.

Pagar por adelantado productos que nunca llegan

En este caso, el estafador vende en portales online productos a unos precios de ganga que ya nos deberían hacer sospechar en circunstancias normales. Tras captar el interés de la víctima, el estafador pide que le adelante una parte del importe o la cantidad total antes de enviarlo.

Por supuesto, la víctima nunca recibe el producto en cuestión. Los estafadores se aprovechan de que no es posible anular un pago por Bizum (al contrario que una transferencia bancaria habitual), ya que el envío de dinero es instantáneo.

Pagos por error reclamados a través de WhatsApp

FACUA alerta de una nueva estafa por WhatsApp y Bizum que busca robar 50 euros a las víctimas https://t.co/TUDNTi03VQ — FACUA (@facua) September 23, 2021

En este timo la víctima recibe un mensaje por WhatsApp de un usuario que suele estar disfrazado bajo la falsa apariencia de uno de sus contactos. En este mensaje el estafador avisa de que le ha enviado por error un pago por Bizum (que suele ser de 50 euros) y que le devuelva el dinero. Obviamente, todo esto es una burda mentira que podemos detectar fácilmente consultando el historial de transacciones de la app.

Bizum inverso: pagar dinero cuando crees que lo recibes

La plataforma de pagos cuenta con dos opciones: enviar dinero o solicitar dinero. Es esta última opción la que aprovechan los estafadores en un timo que se conoce como Bizum inverso. En este sentido, son dos las estafas habituales.

Pagos en plataformas de compraventa entre particulares

Nueva variante de la estafa de #Bizum



Intentan liarte para que pienses que el dinero lo vas a recibir tú pero NOOOOO



Si le das al botón de PAGAR estás regalando 500€ al estafador#NOPiques pic.twitter.com/m66qCWilUF — Policía Nacional (@policia) October 18, 2021

Por un lado, hay un timo bastante habitual que afecta a los usuarios de plataformas de ventas de artículos de segunda mano, como Vinted o Wallapop. Aquí el estafador nos indica que nos va a hacer el pago por Bizum, pero, en lugar de mandarnos un pago, nos envía una solicitud de envío de dinero. El mensaje es real y pone claramente que se trata de una solicitud de dinero. Pero si el receptor se fía o pulsa el botón de manera mecánica, estará enviando dinero en lugar de recibirlo.

Pagos de una falsa Seguridad Social

Por otro lado, también es común otra estafa que dio a conocer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones informó a través de redes sociales. En este caso, el estafador envía un SMS o hace una llamada haciéndose pasar por la Seguridad Social para indicarle a la víctima que le va a abonar una prestación pendiente a través de Bizum. A partir de aquí, el timo funciona igual que el anterior: con un mensaje que solicita dinero en lugar de enviarlo.

Cómo actuar para evitar las estafas a través de Bizum

Para evitar cualquier tipo de timo lo más adecuado suele ser recurrir al sentido común. Lo más importante que debemos tener en cuenta al operar con Bizum es que la app nos envía una notificación del pago. Pero, si nos van a hacer un ingreso, nunca vamos a recibir un mensaje con una solicitud. Y, por supuesto, nunca debemos aceptar dicha petición.

Por otro lado, en el supuesto de los pagos por adelantado, las propias plataformas de compraventa nos ofrecen métodos de pago más seguros en caso de que el producto nunca llegue. Si un vendedor solo acepta pagos con Bizum, deberíamos sospechar.

Además, siempre podemos recurrir a la propia app del banco o a la de Bizumpara analizar los movimientos. Por suerte, en el historial de Bizum quedan registradas todas las operaciones, por lo que desde ahí podremos comprobar fácilmente si alguien nos ha hecho realmente un pago por error (cosa poco probable) o si nos están intentando timar.

Cómo recuperar el dinero pagado por Bizum

A veces, el proceso es tan intuitivo y mecánico que cometemos un error al enviar dinero. El problema es que no se puede cancelar un Bizum una vez confirmado el envío de dinero. No obstante, sí podremos recuperar el importe, aunque no va a ser fácil.

Obviamente, lo más sencillo es hablar con el usuario y pedirle que nos devuelva el dinero. Si esto no funciona, y obviamente no va a funcionar si se trata de un timo o una estafa, nos queda la opción de recurrir al banco para que medie entre nosotros y el receptor del importe. Ahora bien, el banco puede interceder, pero no obligar a que la persona devuelva el dinero. Si aun así no encontramos solución, siempre nos queda la vía judicial como última posibilidad alegando un posible delito de apropiación indebida o de estafa. Sin embargo, esta opción es costosa, tanto a nivel económico como psicológico.

Para evitar disgustos, es recomendable revisar con cuidado la transacción antes de apretar el botón. Además, es mejor enviar dinero solo a las de nuestra lista de contactos en lugar de introducir los números uno a uno, ya que es más fácil equivocarse.