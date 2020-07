Internet nació con un halo de libertad fruto de los utópicos y felices deseos de sus creadores que ha desaparecido con el paso del tiempo por la aparición de grandes empresas multinacionales de servicios y la incursión de los gobiernos y autoridades estatales en el desarrollo de la red. Si ya te has quitado esa idea de la cabeza y buscas soluciones que de verdad te permitan disfrutar de una red mucho más libre y segura esto te interesa.

Redes VPN, lo más cercano al Internet de nuestros sueños

Las herramientas VPN son la mejor alternativa posible cuando se busca disfrutar de la red de forma confiable. Claro que posiblemente te estés preguntando acerca de una VPN qué es eso exactamente.

Las siglas VPN responden a Virtual Private Netwok o Red Privada Virtual, y hacen referencia a una tecnología de red que permite conectar ordenadores y otros equipos entre sí, trasmitiendo datos entre ellos de forma más segura, mejorando la seguridad y permitiéndote acceder a contenido restringido geográficamente. Son las 3 grandes ventajas que proporciona aunque no las únicas.

Lo habitual es emplear un software de acceso a una red de servidores VPN que se encargan de enrutar tu tráfico a través de conexiones seguras. Una vez en funcionamiento, nuestros datos viajarán a través de a través de servidores ubicados en distintas partes del mundo que se encargarán de enmascarar nuestra dirección IP real sustituyéndola por una ficticia y aleatoria. Esto supone que nadie podrá espiar nuestro tráfico web ni comunicaciones de cualquier tipo, que nadie podrá identificarnos al otro lado de la conexión y que podremos saltarnos cualquier restricción geográfica. Eso siempre y cuando se utilice una VPN de garantías…

A la caza de la mejor VPN

Hay cientos de empresas que proporcionan servicios VPN. Algunas lo hacen en exclusiva, otras como parte de productos más amplios relacionados con la seguridad o la gestión de datos. Por eso es de gran importancia analizar con detalle qué VPN vamos a usar, nuestra seguridad y privacidad depende de ello.

Más allá de otras características que veremos a continuación, hay un elemento fundamental: si la VPN que quieres utilizar es gratuita o no. No te descubrimos nada si te decimos que los productos gratuitos lo que hacen es ganar dinero a través de la publicidad o de tus propios datos de usuario. Por lo tanto, evita a toda costa las VPN gratuitas que se ofrecen en Internet: no parece sensato usar una para “protegernos” al tiempo que damos nuestra información personal a una empresa que pretende comercializarlos. Tampoco tenemos garantías acerca de los datos de nuestra conexión y de los servidores que los alojan. Nadie tiene un negocio abierto para no ganar dinero de una u otra forma.

Servidores VPN en Europa de NordVPN

Si te tomas en serio lo de usar una VPN, hay que recurrir a las soluciones de pago, donde existen empresas de garantía con experiencia a sus espaldas que sí dan el servicio que buscas. NordVPN es una de ellas, basta con describir esas características clave en una VPN y compararlas con lo que ofrece para comprobar que es algo más que literatura y que realmente está en el top de estos servicios.

Registros, logs de actividad y jurisdicción

Para quien busca privacidad y anonimato, las palabras registro de actividad o logs son un jarro de agua fría. A nadie le gusta que registren sus pasos, nadie contrata una VPN para ser vigilado mediante archivos TXT con nuestra vida en verso. ¿Para qué saltarme el ISP si la VPN verá lo que hago?

En ocasiones los logs pueden ser necesarios. Pero los datos exactos que registran esos logs, la jurisdicción legal bajo la que actúa la empresa o el método de pago solicitado son determinantes. En NordVPN no se guardan registros de ningún tipo más allá de lo estrictamente necesario para dar el mejor servicio. Nada de direcciones IP de entrada o salida, nada de fechas o duración de la conexión, por supuesto absolutamente nada sobre webs visitadas, archivos descargados o software usado… Aquí no se almacena nada, por lo que nada hay que compartir.

NordVPN se rige por las jurisdicciones de Estados Unidos y la Unión Europea, por tanto se aplica la legislación de ambos territorios, donde no hay obligación legal de recoger nuestros datos personales. Esto podría parecer un problema, pero nada más lejos de la realidad, ya que solo se trata de la empresa encargada de cobrar los pagos. La empresa encargada del desarrollo de la VPN en sí está libre de puertas traseras fuera de estos territorios. Y respecto a los métodos de pago, es posible utilizar incluso criptomonedas. Las dos autorías realizadas por la firma de consultoría PwC de forma reciente aseguran que esta carta de presentación es fidedigna.

Velocidad de la conexión

Vale, ya tenemos nuestra VPN contratada. Activamos… y descubrimos que las páginas no cargan, la conexión se vuelva pesada e inestable… Son las consecuencias de no haber tenido en cuenta la velocidad de conexión como factor de decisión antes de contratar tu VPN. Hay otros factores que influyen, como la distancia de los servidores a los que nos conectamos o nuestro propio ancho de banda, pero si el servicio no proporciona una velocidad de conexión adecuada en todos los supuestos, todo habrá sido en vano.

Conexión a un servidor rápido en Japón

No todas las VPN son igual de rápidas y fiables, tampoco más servidores es sinónimo de más velocidad. NordVPN ofrece más de 5400 servidores en 59 países (estas cifras cambian con frecuencia) y lo más importante de todo, haciendo uso de una nueva tecnología llamada NordLynx. Creada a partir del protocolo WireGuard, proporciona velocidades de conexión todavía más rápidas que antes, cuando NordVPN ya era considerado uno de los servicios VPN más veloces del mercado.

Contenido restringido

Antes hemos citado el acceso a contenidos restringidos geográficamente como factor clave al elegir una VPN. ¿A qué nos referíamos exactamente? Existen distintos supuestos que sirven para medir la eficacia de una VPN en este sentido.

Hoy en día las plataformas de streaming de vídeo como Netflix o HBO son de las más utilizadas en el ocio de los usuarios. Este tipo de plataformas cuentan con un catálogo de películas y series específico para cada país en función de los acuerdos firmados con las productoras y distribuidoras locales de contenido. Eso implica que si estás en España no vas a poder ver el contenido disponible en Estados Unidos… A no ser que uses una VPN que lo permita. Y ojo, porque muchas se apuntan el tanto pero a la hora de la verdad fallan. Con NordVPN eso no pasa.

De igual manera, la censura de páginas está a la orden del día en Internet. Una VPN también te permitirá acceder a webs que estén bloqueadas por gobiernos o proveedores de telefonía.

Apps de NordVPN en Android y iPhone

Otro importante campo de acción son las descargas P2P, prohibidas en muchos países para luchar contra la piratería. Lo cierto es que las redes P2P no solo sirven para piratear contenidos, aun reconociendo que la inmensa mayoría de usuarios las emplea con ese fin. Sin embargo hay otras muchas situaciones en las son de gran utilidad para compartir archivos. Una VPN permite no solo usarlas, sino también proteger nuestra identidad real para evitar que cualquiera pueda asociar la actividad con nuestra persona.

Quizás estos sean los aspectos más relevantes a la hora de elegir, pero hay muchos más. La disponibilidad en distintos sistemas operativos (NordVPN está disponible en Android, iOS, Windows y Mac entre otros), la cantidad de dispositivos que se pueden conectar desde una misma cuenta (6 en este caso), la asistencia al cliente (24/7) o los distintos planes de suscripción disponibles (un plan mensual de 10,64 euros, otro plan anual de 6,22 euros al mes o incluso un plan bianual que rebaja aun más la cuota mensual hasta los 4,44 euros, sin contar con las distintas ofertas y promociones que lanzan periódicamente)… Todo suma cuando se trata de surcar la red con las máximas garantías, así que tómate tu tiempo para analizar bien todas tus opciones.