Cualquier gamer aficionado al fútbol tiene marcado agosto y septiembre en rojo en su calendario. Y es que al siempre esperado comienzo de la temporada futbolística (el Mundial y la Eurocopa molan, pero no es lo mismo) se le une por estas fechas el lanzamiento de los dos monstruos del videojuego de fútbol para PC y videoconsolas. A estas alturas no hace falta que te digamos que hablamos de PES y FIFA, ¿no? Los juegos de Konami y EA Sports que, aunque parezca complicado, siempre mejoran su respectiva edición anterior para delicia de todos los aficionados, pero al mismo tiempo para quebradero de cabeza: ¿por cuál de los dos me decido?

Pro Evolution Soccer 2019: serias opciones de convertirse en el mejor juego de fútbol

Sin haber visto el FIFA 19 no podemos decir que PES 2019 es el mejor juego de fútbol del año, pero es cierto que la franquicia de Konami (disponible desde el mes de agosto) presenta unas credenciales con las que se ha ganado las opiniones positivas de la gran mayoría de usuarios.

Estas han tomado forma en los gráficos, que a partir del motor Fox Engine ha conseguido un nivel de realismo en la imagen como hasta ahora no habíamos visto en un juego de fútbol. Los futbolistas aparecen representados fielmente con peinados, facciones, tatuajes… y el resultado es realmente impresionante. Esta mejora gráfica también se ha visto representada en las animaciones, ahora en 4K HDR.

PES 2019 ofrece un alto nivel de realismo

La jugabilidad también se ha mejorado, contando cada futbolista con nuevas habilidades a la hora de regatear, hacer filigranas y chutar. Prácticamente cualquier jugada que hayamos visto hacer la podremos reproducir sobre el verde de la pantalla.

El simulador de PES 2019 ha ganado en jugabilidad

PES y su modo manager online

La opción de juego myClub también se ha renovado y el modo de manager online ofrece una nueva manera de contratar futbolistas, entrenarlos y administrarlos para construir el equipo más fuerte de cara a enfrentarte a cualquier otro rival en el juego. Eso implica un cambio en el valor de los jugadores y en su entrenamiento, así como en el número máximo de futbolistas que se pueden tener en plantilla. También aparece la posibilidad de tener jugadores duplicados y una sección de los futbolistas que más rindieron durante la jornada.

Al mismo tiempo se ha tocado la fibra de los nostálgicos y se ha incluido una sección de jugadores de leyenda. Así que si flipaste en su día con Maradona, Maldini, Beckham, Cruyff, Kahn, Nedved o Gullit, estos vuelven a vestirse de corto para PES.

El mismo punto débil de siempre: sus licencias

A pesar de la mejora gráfica y la jugabilidad, continúa flaqueando en un aspecto que para la gran mayoría de los aficionados a los videojuegos de fútbol es un inconveniente importante: las licencias oficiales.

A diferencia de su archienemigo de Electronic Arts, que ofrece los nombres oficiales de cada equipo, la autorización de PES para mostrar estos se reduce a 12 ligas (francesa, escocesa, belga, argentina y portuguesa, entre las más importantes) y a unos cuantos clubes como Barcelona, Milan, Inter o Arsenal. Además UEFA y Konami, tras 10 años de colaboración, no han renovado el acuerdo por el cual en el juego ya no disfrutaremos de Champions League, Europa League ni Supercopa de Europa.

PES 2019 no cuenta con todas las licencias de equipos de fútbol

Las 3 ediciones de PES 2019: ¿con cuál te quedas?

El juego ofrece 3 ediciones diferentes por lo que comparar precios además de sus características será importante para decidir con cuál quedarse:

PES 2019 Edición Estándar : la imagen del juego es Philippe Coutinho, una de las estrellas del FC Barcelona. Aquí disfrutaremos de este jugador cedido en nuestro equipo durante 10 partidos, de David Beckham cedido otros 10, de 3 jugadores durante 10 semanas y de 3 contratos de jugadores para 10 semanas más.

: la imagen del juego es Philippe Coutinho, una de las estrellas del FC Barcelona. Aquí disfrutaremos de este jugador cedido en nuestro equipo durante 10 partidos, de David Beckham cedido otros 10, de 3 jugadores durante 10 semanas y de 3 contratos de jugadores para 10 semanas más. PES 2019 Edición David Beckham : el protagonista es, evidentemente, el astro británico ya retirado. Lo podremos tener en nuestro equipo además de Coutinho durante 10 partidos en nuestro club, de 3 jugadores durante 20 semanas y de 3 contratos de jugadores para 20 semanas.

: el protagonista es, evidentemente, el astro británico ya retirado. Lo podremos tener en nuestro equipo además de Coutinho durante 10 partidos en nuestro club, de 3 jugadores durante 20 semanas y de 3 contratos de jugadores para 20 semanas. Edición Leyenda: aquí uno de los jugadores leyenda como Maradona o Maldini estará en nuestro equipo, además de David Beckham. Coutinho estará en nuestro equipo durante 10 partidos y tendremos a 3 jugadores durante 30 semanas y 3 contratos de jugadores para 30 semanas más.

PES 2019 ofrece una de las mejores experiencias en lo que a videojuegos de fútbol se refiere

en 4En resumen, si estás pensando en comprar un gran juego de fútbol con PES 2019 vas a acertar, como viene siendo habitual en los últimos años. Nos queda ponerlo frente a FIFA y comparar, pero ya te podemos avanzar que si lo tuyo es el juego de fútbol puro y duro, más allá de nombres de los equipos, el de Konami es apuesta segura.