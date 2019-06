No hay que remontarse muchos años al pasado (menos de 20, de hecho) para recordar que en tiempos ver la televisión era una experiencia completamente pasiva: nos sentábamos delante, la encendíamos y veíamos lo que diesen en ese momento. La única capacidad de decisión que teníamos era la de apretar un botón en el mando a distancia para cambiar de canal. Y los que ya peinamos canas recordamos lo que es tener sólo la primera y la segunda cadena de Televisión Española. Huelga decir que todo eso ha cambiado muchísimo con el correr de los tiempos, y hoy en día el acto de ver la televisión empodera al usuario más que nunca gracias a inventos como Android TV.

¿Qué es Android TV?

En esencia, Android TV es el sistema operativo de Google aplicado a los televisores inteligentes. Con él podemos conectarnos a Internet, ver vídeos en YouTube, repasar las últimas novedades de Netflix, hacer pedidos a Amazon y, en general, hacer lo mismo que hacemos en nuestro teléfono móvil (pero a lo grande). De hecho, su funcionamiento es muy similar al de los teléfonos móviles.

El sistema se lanzó al mercado en 2014 y se puede controlar desde un smartphone, una tablet o un smartwatch. En mayo de 2010 Google ya había presentado Google TV, que a efectos prácticos puede considerarse como un antecesor de lo que hoy es Android TV. Este proyecto pretérito fue desarrollado por la Gran G en conjunción con Logitech y Sony, lanzándose al mercado en octubre de ese mismo año.

Shield, el TV box de NVIDIA que sirve para jugar

Podemos tener Android TV de dos maneras diferentes:

A través de un TV box como el Mi TV de Xiaomi o las NVIDIA Shield.

En un televisor que lo incorpore preinstalado.

Es precisamente en los televisores que lo traen preinstalado donde Android TV ha encontrado más aliados. En la lista de socios, que antes conformaban únicamente Sony y Logitech, ahora encontramos a otros gigantes de la industria como Samsung o LG.

¿Para qué sirve Android TV?

Me alegra que me hagas esa pregunta. Pues, por ejemplo, para ver la televisión. Si estás suscrito a algún servicio de televisión de pago (como puede ser la de Vodafone o Movistar Plus), basta con que descargues la aplicación del servicio en cuestión y te pongas a disfrutar de tus canales favoritos.

Relacionado con el acto de ver la tele en sí, puedes usar Android TV también para ver tus contenidos bajo demanda favoritos. Puedes ver las series y películas de Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Wuaki TV, las cadenas generalistas o seguir las competiciones deportivas a través de plataformas como DAZN o Eurosport. Si lo prefieres, Android TV también te permite usar YouTube perfectamente en cualquiera de sus variantes.

Vista principal de Kodi

Por otra parte, también puedes usar Android TV para escuchar música. Aplicaciones como Spotify o TuneIn Radio están perfectamente adaptadas a la filosofía de este sistema operativo, además de otras como Deezer, Vevo y YouTube Music.

Y si lo tuyo tiene que ver más con el gaming, entonces te alegrará saber que también hay juegos totalmente compatibles con Android TV. Entre los títulos disponibles encontramos algunos gratuitos como Zen Pinball o Asphalt 8, y también algunos de pago como GTA: Liberty City Stories o Goat Simulator. Y ya que hablamos de juegos, Android TV también es compatible con Twitch.

Y por último, si realmente quieres sacarle partido a Android TV, te recomendamos encarecidamente que instales la app de Kodi. Este centro multimedia tiene infinitas posibilidades; ya hemos hablado de eso en otras ocasiones: entre su flexibilidad y su sistema de add-ons, que te permiten expandir sus capacidades muchísimo, le sacarás el máximo partido a tu Android TV.