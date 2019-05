Muy a menudo escuchamos el término "interfaz" al hablar de dispositivos electrónicos como un ordenador o un teléfono móvil. Es otra de esas palabras que, si no se está familiarizado con la terminología, pueden sonarnos a chino. La interfaz es uno de esos elementos indispensables a la hora de entenderse con cualquier aparato informático, aunque hoy su significado y uso no es exactamente el mismo que el que tenía originalmente. En este artículo no sólo vamos a centrarnos en intentar definir este concepto, sino también en explicar qué es aplicado a Android. Intentaremos mostrar la evolución de la palabra con el tiempo y ponerla en el contexto de los usos actuales de smartphones y tablets.

¿Qué es una interfaz?

Empecemos por el principio. El término "interfaz" proviene del vocablo inglés interface, que en informática se usa para señalar la conexión que se da de manera física o virtual entre dos dispositivos, componentes, sistemas o programas, permitiendo el intercambio de información entre ellos. Dicho de otra manera, una interfaz es una conexión entre dos máquinas de cualquier tipo.

A nivel práctico en informática, la interfaz se puede entender como un espacio de trabajo en el que, a través de instrumentos, podemos interactuar con una máquina. Por ejemplo, en un ordenador nos movemos por el sistema operativo usando el ratón. Los distintos puntos de contacto que se generan entre el usuario y la máquina dentro de este entorno dan origen a tres tipos distintos de interfaz a las que podríamos hacer referencia:

Interfaz de hardware : en un ordenador el conjunto de ratón, pantalla y teclado.

: en un ordenador el conjunto de ratón, pantalla y teclado. Interfaz de software : el sistema operativo de la máquina.

: el sistema operativo de la máquina. Interfaz híbrida: el que interpreta el código máquina para que sea comprensible para el usuario y traduce sus órdenes a un lenguaje que la máquina entienda.

¿Qué es la interfaz en Android?

Imágenes conceptuales de la interfaz de Google Play

Ahora que ya sabemos qué es una interfaz, toca definir qué significa en el mundo de Android. Y es realmente sencillo: es todo lo que ves en la pantalla y todo con lo que puede interactuar. En resumidas cuentas, si está en la pantalla y puedes tocarlo con el dedo, entonces es una interfaz o forma parte de ella.

Como decíamos antes, desde que existen los sistemas operativos móviles el término ha variado en su significado. Últimamente tiene más que ver con el aspecto o la disposición de los elementos del sistema operativo o de una aplicación, que con la forma con la que interactuamos con nuestro teléfono móvil.

En Android no existe una interfaz unificada para el sistema operativo. Google tiene una versión stock para sus terminales Nexus y Pixel, además de los Android One que vienen con el sistema operativo completamente sin adulterar. Es, por así decir, la versión más pura de la interfaz; la idea original de Google.

Por lo demás, cada fabricante cuenta con su propia interfaz: MIUI en el caso de Xiaomi, EMUI para Huawei, OneUI en Samsung... la lista es prácticamente interminable. ¿Y cómo puede ser que cada fabricante incluya su propia interfaz en lugar de la de Google? Pues muy sencillo: Google licencia el sistema operativo en sí, que es lo que cada empresa aprovecha como base para crear sus interfaces. Después colocan el software propio ejecutándose "encima" de Android.

La existencia de estas distintas capas de personalización no cambia en absoluto la forma en la que se usa Android, se trata más bien de un rasgo de diferenciación. Los principios de usabilidad son los mismos y el objetivo de cada una sigue siendo conectar al usuario con el teléfono.